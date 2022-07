IFPI ampliou o prazo de inscrição do concurso para professores e técnicos-adm em educação

FUTEBOL E GEOGRAFIA

Na sexta-feira passada o professor José Amâncio esteve em Floriano (PI) ministrando palestra no campus da UESPI daquela cidade para alunos do curso de Geografia. Ele falou sobre sua tese de doutorado “Futebol e Geografia”, tese única em toda a América Latina. Os alunos sentiram-se enriquecidos com a nova abrangência que mostra a aplicabilidade da Geografia através do futebol. José Amâncio é doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Prazo prorrogado

O Instituto Federal do Piauí (IFPI) ampliou o prazo de inscrição nos concursos para professores e técnicos-administrativos em educação. Com a mudança, os interessados poderão se inscrever até 7 de agosto, no endereço eletrônico https://concursos.ifpi.edu.br.

Nivers

São aniversariantes de hoje: Santana Maria Oliveira, João Henrique Alencar Rebelo, e o astro inglês Mick Jagger... Amanhã; Flávio Eugênio Melo de Lemos... Na quarta-feira; Daniela Mercury, Guilherme Arantes e Sasha Meneghel... No sábado quem troca de idade é Gilka Marinho Viana... E no domingo, 31, trocam de idade, Nailza Meneses e o advogado Leonardo Aírton Veras Soares... Bons ventos a todos!

A DO BOLSO

Recuperado da saúde, o jornalista Pedro Alcântara do Nascimento estará de volta à TV até o próximo dia dez apresentando seu programa Conversa Franca, pela TV Antena Dez, onde ele se notabiliza pela “notícia do bolso”. Marca sua. Estava fazendo falta!

Ação de combate ao câncer

Com o intuito de arrecadar recursos em prol das crianças e adolescentes diagnosticados com o câncer, o Mc Dia Feliz 2022 já tem data para acontecer: no dia 27 de agosto. Mais uma vez, a Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí (RFCC-PI) é uma das instituições contempladas com esta iniciativa. Para 2022, a organização visa impulsionar o projeto DATA MANAGER — que contempla os protocolos hospitalares que visam uma melhoria do tratamento — e o projeto de Capacitação em Diagnóstico Precoce para Estudantes de Medicina e Enfermagem nas Universidades de Teresina. Os interessados em adquirir os tíquetes podem entrar no Instagram @redefemininapi ou se dirigir à Casa de Maria, na Av. São Raimundo, 1.000, Piçarra, Teresina – PI.



Dona de uma elegância única no trajar e no tratar, Rosinha Rufino foi ilustre aniversariante do domingo. Atual presidente do Closed Clube, ela ganhou homenagem das amigas com abraços e flores!







Quem aniversaria hoje é a Rainha do Artesanato piauiense, Santana Maria Oliveira. Recebe cumprimentos e aplausos dos amigos e dos que fazem a CAMEDE – Cooperativa de Artesãos Mestre Dezinho que ela preside com luta, muito trabalho e dedicação.







No sábado quem aniversaria é a sempre bela Gilka Marinho Viana que ganhará festa em família com aquele abraço especial do maridão advogado Luiz Gonzaga Soares Viana.







No domingo quem brinda idade nova é o advogado Leonardo Aírton Veras Soares. Na foto, com seus pais José Aírton e Ângela Soares.







Ana Sousa, Patrícia Sousa, Dani Sousa e Antônio Neto participando da FIPAN, maior feira de Panificação e Confeitaria da América Latina e uma das principais destinada a operadores do food service no país, na Expocenter em São Paulo.







No domingo, com bonita festa, Eugênia e Florentino Filho comemoraram os 5 meses da netinha Isis, filha do Sérgio Paulo (filho deles) com a jovem Natália Barbosa. Alegria em família!









