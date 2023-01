Na quinta-feira será empossada a nova diretoria do Sindicato dos Engenheiros do Piauí

Dona Francisca, cem anos!

Ontem, no Iate Clube de Teresina, uma bonita festa comemorou os 100 anos de Dona Francisca, mãe da Isa Mota que caprichou nos detalhes da bonita festa. Primeiro houve uma missa na qual a aniversariante se emocionou. Depois, seguiram-se sessão de fotos com os parentes e amigos presentes. O vestido que ela usou era de seda francesa na cor azul turquesa, e foi assinado pelo estilista e jornalista Sandro Abrantes. Foi uma noite feliz.

Posse no Sescon

Raulino Filho toma posse como presidente do SESCON Piauí nesta quinta-feira, às 19 horas, no Espaço Canos do Blue Tree Rio Poty Hotel. Na oportunidade será empossada a nova diretoria para 2023-2026 e comemoração do Dia do Empresário Contábil. Na oportunidade, será comemorado o Dia do Empresário Contábil com homenagem a personalidades do ramo contábil com a comenda “Honra ao Mérito Empresas Contábeis do Estado do Piauí”.

Nova diretoria

Na quinta-feira, às 19 horas, no auditório do CREA/PI, será empossada a nova diretoria do Sindicato dos Engenheiros do Piauí – SENGE, que reconduz Antonio Florentino de Souza Filho à presidência para uma gestão no triênio 2023-2026. O vice a ser empossado é Francisco Luís Costa Sousa.

Vindos da Europa

José Wilson e Vânia Guerra Pereira da Silva retornaram da circulada europeia no final de semana. Devido ao frio do inverno europeu, ela chegou gripada, mas se recupera bem. O casal, juntamente com grupo da família, visitou algumas cidades da Itália, como a capital Roma, e Milão, dentre outras.

Aula de história

Quem também retornou da Europa foi Jéssica e Aroldo Francisco. Lá, ele realizou sonho de fotografar-se na rua cuja foto foi capa de um dos álbuns dos Beatles. O casal esteve na Europa acompanhado de suas duas jóias; as filhas Maria Flor e Maria Cristina. A viagem, inclusive, foi instrutiva, pois a cada cidade, a cada monumento, Jéssica descrevia o histórico do que se via na foto postada no instagram, uma verdadeira aula de história para seus seguidores. Aplausos!

Perfil desativado

Advogada e professora Liana Portela está desativando seu perfil no instagram, ficando somente no facebook. Ela fez o seguinte comunicado: “Passando para avisar aos meus seguidores, alunos e amigos, que acompanham este perfil, que em breve ele será desativado... Acompanhe as novidades que trago sobre a advocacia e os conteúdos que compartilho no meu perfil @lianamportela... Irei movimentá-lo com mais frequência e conto com a ajuda de vocês!”



Jornalista Mussoline Guedes foi escolhido pelo governador Rafael Fontelles para ser o novo Coordenador Estadual de Comunicação Social do Piauí. Pasta que ele já assumiu. Na foto, ele está com sua amada mãe, Dona Mariinha.







Trio poderoso em cena social: Jorge Batista Filho, João Henrique de Almeida Sousa, e João Claudino Júnior.







Empresária Marinalda Oliveira em foto recente na cidade de Gramado, Rio Grande do Sul. Os ares da Serra Gaúcha fizeram muito bem para ela. Voltou com as energias renovadas!







Quem aniversaria hoje é Maria Eugênia Coêlho que receberá flores das muitas homenagens. Na foto com os filhos ilustres: Celso Barros Coêlho Filho e Orestes Santana Filho.







Empresária Delcy Marques é ilustre aniversariante desta quinta-feira, 12. Na foto, ela (à direita) comemora a vida com a amiga Pastora de Brito Veras.







Advogada Liana Portela vai estar com o seu “X DA QUESTÃO” somente pelo facebook, onde ela dá dicas de Direito gratuitamente. Dicas valiosas, por sinal...!







Secretário de Justiça do Piauí, Chico Lucas, em Brasília com o Ministro-Chefe da Advocacia Geral da União (AGU), Jorge Messias. Estreitando relacionamentos na Corte.





Papo em Dia



Empresária Rita Portela sofreu acidente na garagem de seu hotel, no centro de Teresina. Fraturou o nariz, mas já está em processo de recuperação.

Professor e advogado Eduardo Faustino, no sábado, saboreava do cardáio do restaurante Sabor Caseiro, na estrada de Altos. Ele continua firme e forte como professor de Direito Penal da Faculdade Cesvale.

JOEL SILVA, Elivaldo Barbosa, e Joelson Giordanny, presenças de destaque prestigiando a abertura do campeonato piauiense de futebol, sábado, no estádio Deusdete de Melo, em Campo Maior, vibrando com o jogo entre Fluminense e Comercial. São “pé quente”, o Flu venceu por 1 a zero.

ADVOGADO Aurélio Lobão deixará a Procuradoria Municipal de Teresina para disputar uma vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí. Ele é um dos bons da advocacia piauiense!

UESPI participa de programa no principal centro de pesquisa do mundo

Estudante selecionado irá trabalhar no grande acelerador de partículas que se encontra entre a Suíça e a França.

A Universidade Estadual do Piauí (UESPI), por meio da Coordenação de Relações Internacionais (CRI), está oferecendo oportunidade de estágio internacional no “Summer Student Programme”, na Suíça. O foco do programa são estudantes dos cursos de bacharelado ou mestrado, nas áreas de Física, Engenharia Agronômica, Ciências da Computação e Matemática. As inscrições estão abertas até o dia 30 de janeiro.

O programa é uma realização da Organização Europeia de Pesquisa Nuclear (CERN), com patrocínio da Organização Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA). Essa é a primeira vez que o programa de estudos engloba os estudantes da Universidade Estadual do Piauí.

O estágio contempla ainda uma bolsa estudantil no valor de R$ 40 mil, em um contrato de oito a 13 semanas para trabalhar em projeto técnico avançado e no programa de palestras de física e de tecnologia da informação. O Programa ainda presta assistência para encontrar acomodação.

Entre os requisitos para participar, é necessário ter completado pelo menos três anos de estudos na graduação (até o verão europeu de 2023 – de junho a setembro); possuir bom conhecimento da língua inglesa; não ter trabalhado na CERN por mais de três meses; bem como não ter participado de edições anteriores do programa.

O diretor de Relações Internacionais, prof. dr. Orlando Berti, aponta que esse programa é uma das maiores oportunidades já feita nos últimos anos. “O intercâmbio que a UESPI está realizando para o seu alunado e professorado é um dos mais importantes realizados nos últimos anos. Ele é super importante porque iremos proporcionar uma estada no principal centro de pesquisa mundial, o chamado grande acelerador de partículas que se encontra entre a Suíça e a França. Esse edital prevê a concessão de bolsas no valor de 40 mil reais para que o nosso alunado e professorado possa fazer o estágio”, detalhou Orlando.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no