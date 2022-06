ARQUIVO

O advogado e professor Nélson Nery Costa fará palestra amanhã, às 10 horas, no Arquivo Público do Piauí, no centro de Teresina. Ele falará sobre “A construção do conhecimento por meio dos arquivos”. A palestra acontece dentro da Sexta Semana Nacional de Arquivos que vai até sexta-feira.

IMPACTO AMBIENTAL

POR FALAR em meio-ambiente, quando você vai de Teresina para Altos, o que se vê em grande velocidade e quantidade são desmatamentos para construção de loteamentos de casas. Observando-se a grande devastação, fica a pergunta: Será se houve ali o EPIA (Estudo Prévio de Impacto Ambiental)?... Com a palavra, o IBAMA.

SÉTIMO DIA



Maria Hilda Monteiro informa que hoje teremos a Missa de Sétimo Dia de Maria Iracema do Vale Mendes, às 19 horas, na Igreja Santa Laura Vicuña.





PAPO EM DIA

SOBRE matéria veiculada no programa Globo Repórter, da Globo, na última sexta-feira, o professor, doutor em Geografia, José Amâncio, apontou um equívoco na reportagem; segundo ele, não existe processo de desertificação na região de Gilbués (Piauí), o que existe lá é o fenômeno chamado VASSOROCA, espécie de erosão que ocorre devido a desnudação do solo. Professor José Amâncio é doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fica o esclarecimento!

UM Bom Dia para Paulinho Ferreira, Conceição Araújo, e Maria Hilda Monteiro!



NO DOMINGO quem aniversariou foi Ducarmo Veloso que completou 70 anos de idade.

DIA 28 a Fazenda da Paz estará completando 28 anos de atividades. Entidade trabalha na recuperação de dependentes químicos em Teresina.

SERÁ hoje à noite, às 18 horas, a Missa de Sétimo Dia pelo falecimento de Ana Maria Gomes Lebre, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima. A falecida é irmã de Aldora Lebre!

CAMINHADA DA FRATERNIDADE, em sua 27ª edição, acontece no sábado, a partir das 16 horas, este ano sob coordenação do padre Isaias.

REGISTRO com pesar o falecimento de Cláudio Henrique Machado Lopes, filho de Raquel Machado Lopes (hoje assinando Sá Brito), ocorrido no domingo em Teresina.

FESTA junina do Closed Club será dia 22 deste junho na residência de Rosângela Gayoso. Rosinha Rufino é a atual presidente do elegante clube filantrópico.



NO último dia 30 de maio, Márcio André Madeira de Vasconcelos foi empossado no cargo de Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado do Piauí para o biênio 2022/2023. Foi empossado pela presidente do Tribunal de Contas, Conselheira Lílian Martins.







O novo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Piauí, Márcio André Vasconcelos com seus pais, Zuíta e Gilson Vasconcelos. No Plenário do TCE Piauí.







Márcio André ladeado por sua família na sua posse como Procurador-Geral do Ministério de Contas do Piauí. Orgulho para os Vasconcelos!







Cláudia Claudino esteve em Gramado RS) participando do SICC 2022 – Salão Internacional do Couro e do Calçado. Acompanhada de sua equipe, fez a programação do setor de calçados para o segundo semestre que promete muitas novidades e moda nos pés nas lojas do Armazém Paraíba. Na foto, visita ao estande da parceira Beira Rio.





JUNINA DO GRANF CLUBE







Todas em trajes juninos, sócias do Granf na grande festa junina do clube na residência de Tânia e Valmir Miranda. Fotografadas por Irineu Fernandes.







Com uma decoração cheia de luzes e motivos juninos, uma banda de forró pé-de-serra super animada, e comidas típicas da época, assim foi o cenário da Festa Junina do Granf Clube de Teresina, realizada na sexta-feira passada na bela residência de Tânia Miranda que, com o marido Valmir, recebeu os convidados vestida lindamente de caipira chique. A bela e animada festa não foi interrompida nem pela chuvinha que caiu à nove da noite, chuva esta que também não atrapalhou a animação das granfinas. Festa que teve como anfitriãs, a dona da casa, Tânia Miranda, a médica Málaque Santos, e Ana Paula Ramalho (atual presidente do clube), que estão na foto.







Vestidos a caráter, Tânia e Valmir Miranda abriram as portas da mansão deles na zona leste de Teresina para a grande festa junina do Granf Clube de Teresina, na sexta-feira. Destaque para a bela decoração que teve até peça de artesãos piauienses. Uma festa junina luxuosa!





