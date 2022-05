O Armazém Paraíba lança a promoção tem de tudo

TEM DE TUDO

Depois das grandes vendas do Dia das Mães, o Armazém Paraíba lançando a promoção TEM DE TUDO... São vários tipos de produtos com redução de preços... É aproveitar para, por exemplo, comprar um aparelho de ar-condicionado por um bom preço!

REUNIÃO DO LÓTUS CLUBE

Rosa Dantas, Claudete Monteiro, Gracinha Monteiro e Julinha Moita, serão as anfitriãs da reunião do filantrópico Lótus Clube de Teresina que será realizada amanhã, no Buffet Splendore, às 19h30min. É a volta das reuniões sociais, pós pandemia.

PEDALADA DO BEM

Foi sucesso total a realização da Pedalada do Bem, no domingo, em Teresina. Evento grandioso organizado pelo Armazém Paraíba, reuniu milhares de pedalistas da cidade e região. Além do passeio ciclístico, houve sorteio de prêmios, trio elétrico no percurso, outras atividades esportivas, e premiação para as melhores fantasias. O evento foi marcado pela segurança, estrutura logística grandiosa e organização nota dez. A Polícia Militar deu apoio e não registrou nenhuma ocorrência fora do normal. Foi uma grande festa que deixou o teresinense feliz!

ENADE

A Faculdade CESVALE será avaliada pelo MEC através do ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes)... Serão avaliados os alunos que estejam cursando o penúltimo período dos Cursos de Administração de Empresas, Ciências Contábeis e Direito... Na sexta-feira passada, a diretora pedagógica, Ângela Soares, promoveu grande reunião com os alunos que deverão prestar o exame e explanou todo o plano de apoio que a faculdade dará a seu alunado. Os alunos ficaram entusiasmados!

PARA AS MÃES IATEANAS



Neste último domingo (15), o Iate Clube realizou uma festa em homenagem às mães. O evento foi idealizado para expressar às mamães Iateanas todo o carinho e amor que elas merecem. O dia contou com distribuição de flores, apresentação musical, sorteio de brindes e intensa alegria durante a celebração. Na chegada ao clube, as mães foram recepcionadas com flores. Além disso, puderam usufruir de uma massagem de técnica japonesa. O Comodoro Tarcísio Freire esteve à frente de toda a festividade e acompanhou de perto o acontecimento.

ORATÓRIA E COMUNICAÇÃO



O jornalista Bartolomeu Almeida, que destaca-se na radiofonia piauiense, vai ministrar o curso ORATÓRIA E COMUNICAÇÃO PARA RÁDIO E TV para estudantes de Comunicação e demais pessoas interessadas. O curso será realizado sábado e domingo próximos, na Escola do Legislativo. Investimento: 90 reais. Contato: (86) 99461.1144.

Agenda Vip

Na lista dos aniversariantes de hoje: Lúcia Falcão, Nouga Cardoso Batista, e o ex-governador do Piauí, Wilson Martins... Amanhã: Ana Valéria Bona Ibiapina, e a querida Conceição (da Floricultura Li)... Na quinta-feira, 19, trocam de idade: colunista social Pergentino Holanda (de São Luiz do Maranhão), advogada Ana Kércia Veras Bogéa, odontólogo Kávio Narciso de Oliveira Castro, Gomes de Oliveira, e Constance Jacob Melo... Bons ventos a todos!



Vera Lobão, Vânia Guerra Pereira da Silva, e Eliane Nogueira, em reunião do Clube do Chá, na sexta-feira, tendo a senadora Eliane Nogueira como anfitriã.







Elizeu Aguiar em momento de carinho com a filha Juliana.







Gilka Marinho e Dr. Viana em ritmo de comemoração do Dia das Mães!







Ana Maria Silva, da Rádio Pioneira de Teresina, adorou participar da Pedalada do Bem, no domingo.







Socorro Castro curtindo as maravilhas de são Paulo!







Eugênia Melo e Florentino Filho com Ceiça e Sebastião Júnior, comemorando o níver de SJ no domingo!







Tânia Miranda, a presidente Ana Paula Ramalho, Joyce Viana, e Júlia Carvalho, em nome do Granf Clube, fizeram doações para o Lar Flores de Maria. Uma ação social pelo Dia das Mães!







PIAUIENSE DESTAQUE NACIONAL: Major Zethe, da Polícia Militar do Piauí, foi selecionado para integrar grupo de pesquisadores da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto. Ele vai compor o grupo de pesquisa “Criminologia Experimental e Segurança Pública”. Atualmente, ele trabalha na Corregedoria da PMPI. Merece aplausos!







Presidente do SENGE Piauí, Florentino Filho, em reunião como secretário de governo da PMT, André Lopes. Na luta por direitos trabalhistas dos engenheiros e arquitetos da Prefeitura de Teresina.







Comodoro Tarcísio Freire sorteando brindes na festa das mães do Iate Clube de Teresina.









