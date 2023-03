O Artes de Março, do Teresina Shopping, traz o Nordeste brasileiro como temática

Artes de Março 2023

O Artes de Março, do Teresina Shopping, este ano de 2023, traz o Nordeste brasileiro como temática. A cultura nordestina está sendo mostrada com uma grande exposição por todo o shopping traduzida em música, xilogravura, pintura, artes plásticas, dança, teatro, e artesanato. O Artes de Março é um dos eventos culturais mais esperados anualmente em Teresina, e segue até o dia 31 deste mês de março, com produção e execução da equipe comandada por Fernando Oliveira.

Confira a programação completa:

As apresentações musicais, sempre às 19h30:

03/03 - Caju Pinga Fogo

06/03 - Sarah Leandro

08/03 - As Severinas

13/03 - Mestre Ambrósio

15/03 - Climério & Clodo

20/03 - Orquestra Sinfônica de Teresina

22/03 - As Fulô Cantam O Nordeste

27/03 - Petrúcio Amorim

29/03 - João Cláudio Moreno

As apresentações de dança, sempre às 19h30:

07/03 - Grupo de Xaxado Cabras de Lampião (Serra Talhada - PB)

14/03 - Fantasia Nordestina - Le Ballet

21/03 - O Som do Sertão - FELC (Uiraúna - PB)

28/03 - Meu Nordeste em verso e Prosa - Le Ballet

E as apresentações infantis, sempre às 17h:

05/03 - Grupo Vagão

12/03 - Estória Cantada

19/03 - Peça Infantil: O Soldado e a Florista

26/03 - Estória Cantada

Filme

O cineasta Valderi Duarte dizendo “ufa!” porque finalmente o seu filme “Mestre Pascoal” será exibido nas telas de cinema. O filme é um documentário e conta a história de Mestre Pascoal, um dos mais elogiados artesãos do Piauí. A estreia será dia 22, às 19h30min, no Teatro 4 de Setembro. Ingressos na bilheteria do teatro. Valderi lutou por mais de dez anos para trazer sua obra às telas. O curador de artes, Osvaldo Assunção, e a artesã, Santana Oliveira, participam do filme.

Nivers

Aniversariando hoje o jogador de futebol, Simão Teles Bacelar (o Sima), completando 75 anos de idade... Amanhã, Dia da Mulher, cumprimentos para Joselene Claudino (que ganhará homenagem do marido João Vicente de Macedo Claudino)... Na quinta-feira, 9, é dia de parabenizar a empresária Francisca Oliveira (Ótica Retina)... Parabéns a todos!



Encontro jurídico: Advogado Sebastião Júnior recebendo em seu escritório o Diretor Geral da nova Escola Superior da Advocacia no Piauí, Thiago Carcará, que presenteou SJ com o livro “Desafios e reflexões constitucionais: contribuições para o constitucionalismo contemporâneo”.







A bela e angelical Maria Flor completou seus 12 aninhos na quinta-feira. Meiga, estudiosa, e amante da leitura, ela é filha de Jéssica Braga e Aroldo Francisco de quem ganhou bonita homenagem. Na foto, a aniversariante em recente viagem de família à Europa.







Elegante Vera Lobão entre Málaque Santos e Vânia Guerra Pereira da Silva na última reunião de férias do Clube do Chá, na semana passada. Quinta-feira, 9, Vera passa a presidência do clube para Ana Maria Rios.







Presidente do SENGE Piauí, Antonio Florentino Filho, esteve ontem em São Paulo participando do lançamento da nova versão do projeto CRESCE BRASIL + ENGENHARIA + DESENVOLVIMENTO. Evento que contou com a presença do vice-presidente do Brasil, Geraldo Alkmin, e representantes da Engenharia de todo o país. Na foto, Florentino com Alkmin e o presidente da Federação Nacional dos Engenheiros, Murilo Celso.







Ainda é tempo de cumprimentos para Dr. Francisco Vilar que trocou de idade ontem. Ele que é um dos maiores nomes da oftalmologia no Piauí.







No sábado, o advogado Álvaro Mota esteve com o Ministro do Desenvolvimento do Brasil, Wellington Dias, quando entregou a este um exemplar do Anuário do CESA, que aborda Democracia e Estado de Direito, assunto com os quais ambos têm compromisso firme e irrenunciável. Aplausos!







Antes dos compromissos em prol da Engenharia, Florentino Filho curtiu a noite paulistana com a esposa Eugênia no final de semana. Aproveitando das maravilhas de Sampa!

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no