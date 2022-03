O Circo Máximus estreia dia 11 de março na arena do Teresina Shopping.

O circo de volta

O Circo Máximus estreia na próxima sexta-feira, dia 11 deste março, na arena do Teresina Shopping. Com uma grande estrutura, o circo terá espetáculos de terça a sexta ás 20 horas, e na sexta, sábado e domingo, três espetáculos, às 16, 18 e 20 horas. É a volta das atividades circenses pós pandemia.

IV Colóquio da Diversidade

Com o tema “A importância da representação feminina na política” acontece hoje, às 18h30min, o quarto Colóquio da Diversidade na Faculdade CESVALE, tendo como palestrantes: Advogadas Naiara Moraes e Viviane Moura, contadora Adriana da Graça, e a administradora Letícia Muniz. O colóquio será apresentado de forma híbrida. O evento faz parte das homenagens que a Faculdade Cesvale faz ao Dia Internacional da Mulher na data de hoje.

Iate Cada Vez Melhor

Hoje à noite a diretoria do Iate Clube de Teresina, sob a presidência de Tarcísio Freire, estará reunida para traçar a programação do clube para este ano: deverão ser reativadas a festa das mães, dos pais, festa junina, festa de aniversário do clube, carnaval, e festas particulares. Também será liberado o funcionamento normal da academia do clube. Também serão discutidas a realização de obras de melhoria física. Tudo dentro do lema “Iate cada vez melhor!”

Nivers

Na lista dos aniversariantes de hoje, a elegante Joselene Claudino, esposa do empresário João Vicente Claudino... Também aniversaria neste oito de março, Larisse Porto Cantalice... Amanhã é dia de enviar flores para a empresária Francisca Silva (Ótica Retina), ela que estará de aniversário... Ontem, 7, que trocou de idade foi o ex-jogador de futebol, Simão Teles Bacelar (completando 74 anos de idade)... Na quinta-feira, dia dez, aniversariam: Dentista Lumena Raquel de Brito Sousa e Jaciara Guimarães... E, na sexta-feira, dia 11, aniversaria a eterna Rainha do Babaçu, Wanda Ramos Lages Barros (da sociedade de Piracuruca)... Bons Ventos a todos!

Papo em Dia

PASTORA de Brito Veras recebeu nova coleção de vestidos em sua bem conceituada loja Alpha Modas (centro e Homero Castelo Branco). Os vestidos de extremos bom gosto e ótima qualidade. Ela é a representante da famosa marca Carmin aqui em Teresina.

SÓ o que se vê agora em Teresina são fios caídos ao chão. Os postes da cidade estão abarrotados de fiação de operadoras de telefone e internet, num emaranhado desordenado que pegam fogo, ou vêm ao chão com qualquer ventania, expondo a população a um perigo constante. É, sem dúvida, uma tragédia anunciada. Para resolver essa situação: a Prefeitura de Teresina!

GERÊNCIA do Pão de Açúcar da Frei Serafim tem de reforçar a segurança para seus clientes; há ali no estacionamento um elemento abrindo os carros e furtando objetos do interior do veículo. Amigo meu passou por isso no sábado!

AOS 74 anos de idade, a cantora Alcione será a primeira grande atração cantante do novo Centro de Convenções de Teresina. Ela se apresenta no Pavilhão Delta do CC no próximo dia 9 de abril, a partir das 22 horas.

A JUNTA COMERCIAL DE TERESINA comemora seus 130 anos de atividades no próximo dia 23 com uma solenidade em que homenageará autoridades, empresários e representantes de classe piauienses. A presidente do Conselho Regional de Contabilidade (CRC), Adriana da Graça, está na lista dos homenageados.

VOCÊ sabia que a Rússia que ora protagoniza guerra contra a Ucrânia é o país onde se consome mais bebida alcoólica no mundo?

Celebração da Esperança

A Missa de Sétimo Dia pela alma do Dr. Deusdedit Sousa será hoje, às 19 horas, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima. É a Celebração da Esperança por aquele que em vida foi exemplo de bondade e retidão!

Aventura no Portal da Amazônia

No domingo, tivemos a primeira corrida OFF ROAD no clube rural Portal da Amazônia, do empresário Diego Oliveira, na estrada Timon-Caxias(MA). Foi uma corrida de aventura em uma trilha criada para a modalidade, incluindo areia, lama, ladeira, pedra solta, exigindo perícia dos pilotos. Para quem quiser participar da próxima corrida, o contato é (86) 9 9476.4535.

Dia da Mulher

Por conta do Dia Internacional da Mulher, hoje homenageamos mulheres empoderadas como: Advogada Amparo Rodrigues Lima, Tânia Miranda, Vânia Guerra Pereira da Silva, Karina Araújo, Santana Oliveira, Conceição Araújo, Liana Portela, senadora Eliane Nogueira, Josselene Muniz, Maria Hilda Monteiro, Joyce Viana, Pastora de Brito Veras, Zuíta Vasconcelos, Raquel Vilar, Cláudia Claudino, Amariles Borba, Teresa Brito, dentre outras... O Dia da Mulher é comemorado no mundo inteiro com grande relevância. A luta continua!

Futebol



Quem foi ao estádio Lindolfo Monteiro, no sábado, assistir a goleada do River sobre o Flamengo do Piauí, por 5x1, pode ter visto o último Rivengo da história... O tradicional rubronegro piauiense está com o pé na segunda divisão...!



Os advogados Sorência Vasconcelos e Nélson Estevam subirão ao altar da Capela do Sagrado Coração de Jesus no próximo sábado, dia 12, para enlace matrimonial com celebração do Padre Luiz Eduardo. Em seguida, os noivos recepcionarão os convidados com bonita festa no Buffet Finess ao som das bandas Double Deck e Lilly Araújo. O cerimonial será de Rose Melo com decoração de Iza Raulino. As fotografias serão assinadas por Márcia Burlamaqui.Sorência é filha de Zuíta e Gilson Vasconcelos, e Nélson é filho de Edina Maria Martins Costa e Nélson Estevam de Andrade. Os noivos passarão a Lua de Mel em Bariloche, na Argentina.







Na quinta-feira quem aniversaria é a colunável Socorro Castro. Ela que é professora aposentada do curso de Letras da Universidade Federal do Piauí e sócia ilustre do Granf Clube de Teresina. Ganhará abraço especial do esposo João Castro, e de amigas especiais, como Tânia Miranda (de vermelho) com ela na foto!







Empresário Rafael Nascimento Silva comemora os 50 anos do restaurante O Pesqueirinho no próximo dia 14. O restô, bem tradicional, é um dos principais pontos turísticos de Teresina.







Pedro e Liana Portela, casal de fino trato social, passaram o período carnavalesco curtido Barra Grande, litoral do Piauí. São bonitos e chiques!

