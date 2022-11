O Dia de Doar é uma ação mundial que promove a generosidade e a cultura de doação

Réveillon do Copa

No ano em que completa 100 anos, o Copacabana Pálace, o palácio mais cobiçado do Rio de Janeiro, vai promover a festa de réveillon mais luxuosa do Brasil. Preços: Restaurante Pérgula (3.950 reais por pessoa); Restaurante Cipriani (4.500 reais por pessoa); Festa nos salões (R$ 3.950+10%); Festa na piscina (R$ 2.650 +10%); Pacote Réveillon, 4 dias, duas pessoas, incluindo a festa (37.920 reais).

Em Vitória

Santana Oliveira está em Vitória, no Espírito Santo, participando da feira “Arte Santo” que acontece até domingo. Está lá com estande da CAMEDE – Cooperativa de Artesãos Mestre Dezinho, com peças dos artesãos piauienses. De Vitória, ela segue para Belo Horizonte onde participa da feira “Mão de Minas”.

Falando em Comunicação

Professor doutor Alberto Efendy fará palestra no auditório do CCE, na Universidade Federal do Piauí, hoje, às 18 horas. Ele falará sobre “A transmetodologia como concepção investigativa transformadora em comunicação”. Ele é PPGCOM da UNISINOS, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul.

Niver

Quem aniversariou no domingo, 27, foi a juíza do Trabalho (aposentada), Loisima Barbosa Bacelar Miranda Schiess. Amante do sol, vento e mar, passou a data em sua bela casa de praia, em Luiz Correia, nosso litoral.

Noite da Amizade

A locomotiva Maria Hilda Monteiro convidando para grande festa de seu aniversário dia seis de dezembro à partir das 20 horas. Com relação ao traje, ela escreve no convite: “Do seu jeito, À vontade!”

Obras iniciadas

As obras do Píer Flutuante foram iniciadas pela Prefeitura de Teresina na Avenida Maranhão , em frente ao Iate Clube de Teresina e vêm recebendo apoio logístico do clube. Na última quarta-feira (24), houve a recepção das estacas metálicas para a edificação do píer, que foram recebidas pelo engenheiro Maércio Vasconcelos, técnicos da Prefeitura de Teresina, e o comodoro Tarcísio Freire. O ex-comodoro, Gílson Vasconcelos, idealizador do projeto, também acompanha a obra de perto.

Beach Tennis no Iate Clube

O beach tennis é um esporte que conquistou o coração dos Teresinenses, e com os associados do Iate Clube de Teresina não foi diferente. O sucesso desse esporte se dá pela facilidade com que se aprende a jogar e pela diversão que ele proporciona, além de ser excelente para melhorar o condicionamento físico. Diante disso, o Iate Clube realiza o seu primeiro torneio, que teve início ontem. É mais uma opção esportiva que o Iate disponibiliza para seu associado.

Dia de Doar

O Dia de Doar é uma importante ação mundial que promove a generosidade e a cultura de doação. A Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC-PI) abraça essa campanha e convida a população do Piauí a participar ativamente da programação alusiva à ação. Para contribuir é bem simples: qualquer pessoa pode realizar a doação de leite em pó no PIT STOP DO BEM, que está localizado em pontos estratégicos da cidade até hoje, que é o Dia D da campanha. Os pontos fixos do PIT STOP são os colégios Dom Barreto, Diocesano e Lerote. Além disso, será realizado novamente o Drive Thru do Bem na Ponte Estaiada no dia 29 de novembro, das 8h às 21h.

Raulino Filho, 60 anos!

José Raulino Filho chega aos 60 anos de idade consagrado como um dos maiores nomes da Contabilidade do Piauí. Ele aniversariou último dia 3 de outubro, mas a comemoração aconteceu na semana passada, reunindo a família e amigos bem próximos. O aniversariante chega aos 60 realizado na profissão e no seio familiar.



Raulino Filho e a esposa Socorro, companheira de todas as horas, inclusive no escritório, já que os dois trabalham juntos e elevam o nome da Contabilidade piauiense.







O aniversariante com suas três amadas filhas: Carolina, Letícia e Bruna.







Aqui, o aniversariante Raulino Filho, com sua filha Carolina, sua netinha Olívia, e seu genro Welson.



Eugênia e Florentino Filho encantados com as rosas de Ubajara onde estiveram no final de semana!







Inauguração do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), da Faculdade Cesvale, na quinta-feira passada, reuniu meio mundo da Contabilidade teresinense, já que a faculdade é a maior referência do curso de Contábeis no Piauí. Professor Aírton constrói mais um degrau rumo a definir a Faculdade Cesvale como uma das melhores do nosso estado.







Encontro casual de três mulheres elegantes da sociedade teresinense: Senadora Eliane Nogueira, Vânia Guerra Pereira da Silva, e Vera Lobão (presidente do Clube do Chá).







Pedro e Liana Portela estão em passeio pela Terra Santa. Aqui, o casal em Tel Aviv. “Encantada com Israel”, exclamou ela!

