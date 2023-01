Você sabia?

O planeta Júpiter é o maior do sistema solar... É tão grande que dentro dele caberiam 1.300 planetas terra. Disponível em @geo.grafiacompleta





Papo em Dia

NA SEMANA PASSADA, o presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coêlho Neto, foi a Parnaíba, para dar início à construção no novo auditório para a subseção daquela cidade. O novo auditório terá capacidade para 300 pessoas. Ele tem feito muitas melhorias nas subseções do Piauí.

AINDA é tempo de cumprimentos para o advogado Alex Noronha que trocou de idade na sexta-feira, dia 20. Ele atua na área empresarial.

LINALDO Barros organizando para dia 5 de fevereiro, sua tradicional Feijoada do Lili que este ano acontecerá no Sítio Bibio, em Barras (PI), com musicalidade dos Boys do Piseiro, e Dudu Revelação.

TRADIÇÃO em Teresina, presença obrigatória nos estádios de futebol da cidade, o Picolé Amazonas está completando 68 anos de idade neste 2023. Foi fundado em 1965 por Augusto Ferro (que dá nome ao mercado municipal do bairro Mafuá). Aderindo à modernidade, os picolezeiros que o vendem, aceitam PIX como forma de pagamento. Aderindo aos protocolos de saúde, o picolé é vendido em três versões: normal (com açúcar), diet, e sem lactose. Atualmente o negócio é tocado pelo Sr. Herbet, filho do fundador.

PASSEIO VISUAL

Até o dia 2 de fevereiro você pode conferir a exposição Imagens do Piauí no Teresina Shopping. Uma coletânea de fotos do fotógrafo Paulo Barros. Um passeio visual na geografia humana e física do nosso estado. Inclusive, no dia 1º de fevereiro, teremos roda de conversa com o autor da exposição, às 19 horas, no local da exposição. Imperdível...!

AEROPORTO

No domingo, o governador Rafael Fonteles inaugurou a reforma e ampliação do aeroporto de Piripiri. A obra custou R$ 2,5 milhões... A META é entregar, neste ano, 15 pistas para aeronaves no território piauiense. Piripiri, Oeiras, Castelo, Barras e Luzilândia estão entre os municípios contemplados.

SAÚDE

Postar foto fumando cigarro, nas redes sociais, é ir na contramão do mundo.

RELIGIÃO

Papa Francisco vai mandar reescrever a Bíblia. Ele quer uma linguagem moderna para contar a história de Jesus Cristo para os jovens da atualidade. Segundo ele, a forma antiga como o Livro Sagrado está escrito não tem despertado a adesão dos jovens, e a igreja católica está no tempo de se renovar para chegar até estes se não quiser continuar a perder fiéis.

CARNAVAL

Desviando-se da tradição do carnaval, a Fundação Monsenhor Chaves, da prefeitura de Teresina, está inovando no critério para a escolha do Rei Momo do carnaval teresinense para este 2023. Segundo a FMS, “não precisa ser gordo, basta ter samba no pé”. A literatura explica que carnaval é a instalação de um mundo às avessas, e que o rei do carnaval, chamado de Momo, é um rei bufão, ridículo, e ridicularizado por todos, uma majestade da qual todos dão risadas, todos zombam. Devido a essa característica, é que a tradição sempre elegeu um gordo para ser o Rei Momo.... O REI MOMO é inspirado na mitologia grega, em que Momos era um personagem mitológico que personificava a ironia e o sarcasmo. No Brasil, este personagem mitológico foi adaptado para as festas carnavalescas, tornando-se um dos principais símbolos do carnaval.

APOSTO QUE VOCÊ NÃO SABIA...

Você sabe qual o gentílico de quem nasce em Trinidad e Tobago?... Pois bem... Trinidad e Tobago é um país caribenho composto por duas ilhas, próximo à Venezuela. E quem nasce lá é chamado de TRINITÁRIO (se for homem) e TRINITÁRIA (se for mulher). Utiliza-se também TRINITÁRIO-TOBAGUENSE.



Sendo uma das maiores autoridades em direito empresarial/tributário, o advogado Sebastião Júnior foi o entrevistado de Bartolomeu Almeida, na Rádio Cidade Verde, quando falou sobre os efeitos do pacote econômico do governo federal e seus impactos para a nossa economia.







Secretário de comunicação da prefeitura de Teresina, Luvas Pereira, prestigiando a posse de Florentino Filho na presidência do Sindicatos dos Engenheiros do Piauí, no auditório do CREA.







Jornalista Eli Lopes e empresário Torres comemorando 5 anos de feliz união conjugal.







Raulino Filho e Joaquim Bezerra de Alencar Filho na posse de Raulino como presidente do SESCON Piauí, oportunidade em que Joaquim foi homenageado.







João Henrique de Almeia Sousa e sua Michelle vivendo as maravilhas do litoral do Piauí.







Em alto estilo, com brinde de champanhe francesa, a atriz Safira Bengell comemorou 30 anos de matrimônio com o General Italiano, Gianluigi, a bordo de um luxuoso navio, em um cruzeiro pela América do Sul. Sabedor da comemoração, o comandante do navio cedeu sua mesa, em local privilegiado, para o casal. Tudo muito chique. Aplausos!







Jogador Edmundo, de jogadas mil, e confusões idem, fez implante de cabelo.

Os 15 anos de Maria Beatriz

Com uma festa dos sonhos, a meiga Maria Beatriz comemorou seus 15 anos de idade último dia 14 de janeiro, no buffet Splendore, em Teresina. A bela debutante, que usou elegante vestido azul céu, de muito bom gosto, é filha de Zélia Carvalho e Anfrísio Neto Lobão Veras, neta da elegante Vera Lobão, e aluna aplicada do Colégio Dom Barreto.







A debutante Maria Beatriz com sua avó, Vera Lobão.







Maria Beatriz na sua linda festa de 15 anos com os pais Zélia Anfrísio Lobão Veras, e suas duas irmãs Gabriela e Maria Helena.







Maria Beatriz ladeada por Miriam Furtado, Vânia Guerra Pereira da Silva, Teresa Alencar Rebelo, e Conceição Rego.







Rosa Linhares, Eliane Nogueira, a debutante Maria Beatriz, Marise Resende, e Ângela Arcoverde.







Maria Beatriz Lobão estava linda e feliz em sua festa de 15 anos no último 14 de janeiro de 2023.







A meiga debutante Maria Beatriz entre Alice Castelo Branco e Francisca Aragão.

