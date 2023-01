TALENTOSO



O humorista Dirceu Andrade apresenta o show “BELEZA NÃO PÕE MESA” dia 21 deste janeiro no Cine Teatro da Universidade Federal do Piauí, às 19 horas. Os ingressos já estão à venda na Banca do Joel, no centro de Teresina. Dotado de um talento incomum, ele é um dos melhores humoristas do Brasil.

Deu Estados Unidos

A representante dos Estados Unidos, R’BONNEY NOLA GABRIEL, venceu o Miss Universo 2022, realizado noite de sábado, 14, na cidade de New Orleans, nos EUA. Na segunda colocação ficou a Miss Venezuela (Amanda Dudanel), e em terceiro, a representante da República Dominicana (Andreina Martínez). A capixaba Mia Mamede, que representou o Brasil, não logrou classificação entre as 16 semifinalistas. Além das três finalistas, o top 5 foi formado ainda por Curaçao e Porto Rico. Todas americanas, duas da América do sul e três da América do Norte (EUA, Porto Rico e república Dominicana). O concurso contou com 84 candidatas. O júri foi composto somente por mulheres.

NIVERS

Dentre os aniversariantes de hoje, Helena Conde Medeiros (professora de francês aposentada da UFPI, e ex primeira-dama do Piauí)... Também trocam de idade hoje: Marília Dias, e Elias Rocha... Amanhã, nutricionista Sidiane Rafaella Rocha... Na quinta-feira, 19, comemoram nova idade: Leandro Gomes Serra e Silva, José Cirilo Filho (jornalista de São Luís do Maranhão), Nélio Marques, e cantora Eliane ( a Rainha do Forró)... Artista plástico Pereira Falazar aniversaria na sexta-feira, 20.

Vaga no TJ

A advogada Maria do Amparo Rodrigues Lima, com 43 anos de atuação na advocacia, é uma das candidatas à vaga de desembargadora do Tribunal de Justiça do Piauí, pelo quinto constitucional. Outros 16 candidatos estão inscritos para disputar o cargo, dentre eles: Álvaro Fernando da Rocha Mota, Francisco Einstein Sepúlveda, e Joffre do Rêgo Castello Branco Neto...

DE VOLTA

Dídimo de Castro poderá voltar aos microfones da Rádio Pioneira de Teresina nos próximos dias. A coluna foi informada que ele está em negociação com a diretoria da emissora. E deverá voltar a comandar a equipe esportiva. Ele é um dos fundadores da emissora católica da capital piauiense. Estamos na torcida!

APROVADOS NA OAB



Com uma saraivada de fogos pro ar, o professor José Aírton comemorando a provação de alunos da Faculdade no recente Exame da OAB. Foram mais de 30 alunos aprovados numa mostra de que a CESVALE está no caminho mais do que certo rumo a formar grandes profissionais para o mercado de Trabalho, não só na área do Direito, mas também nos cursos de Ciências Contábeis, Administração de Empresas e Pedagogia.

NAS JANELAS

Jornalista Mauro Sampaio lança dia 26 deste janeiro, às 20 horas, na Livraria Entrelivros, zona leste de Teresina, o livro GATOS E CÃES NAS JANELAS. Com a participação do cantor Machado Júnior e Banda. Uma publicação da livraria e editora Nova Aliança.

Dona Francisca, 100 anos!

Uma bonita festa no Iate Clube de Teresina, no último dia 9, comemorou os 100 anos de vida de Dona Francisca Rodrigues Lima. O início da festa foi marcada por uma celebração católica rezada pelo Diácono Quirino Nunes Filho. A decoração foi à base de rosas (de todas as cores). A aniversariante estava validamente com um vestido azul, de seda francesa, assinado pelo estilista Sandro Abrantes.



Dona Francisca Rodrigues Lima, ao completar seus 100 anos de vida, teve a felicidade de estar na companhia dos filhos: Vicente de Paula, Sebastião de Deus, Francisco Lúcio, Maria Isa, Renato, Regino, e Laís.







A aniversariante, Dina Francisca Rodrigues, na linda festa de seus 100 anos de vida, ladeada por netos, genros e noras.

Florentino Filho é reconduzido à presidência do SENGE-PI

Na quinta-feira, 12, em solenidade prestigiada, tivemos a posse da nova diretoria do Sindicato dos engenheiros do Piauí que reconduziu Antônio Florentino Filho à presidência para uma gestão 2023 a 2026. A mesa de honra da solenidade esteve composta por Felipe Eulálio (presidente do Instituto de Desenvolvimento do Piauí, representando o governador Rafael Fonteles); prefeito de Teresina, José Pessoa Leal (Dr. Pessoa); deputada estadual, Teresa Brito; Raimundo Ulisses de Oliveira Filho (presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí); Pablo Kennedy Santana Santos (Vice-presidente do Clube de Engenharia do Piauí); Wilson Martins (presidente da Academia de Letras de Engenharia), e o presidente Florentino Filho.







Mesa de honra na solenidade de posse da nova diretoria do Sindicato dos Engenheiros do Piauí para gestão 2023-2026.







Antônio Florentino Filho e Felipe Eulálio (presidente do IDEPI que representou o governador do Piauí, Rafael Fonteles).







Antônio Florentino Filho e o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, que prometeu apoiar as causas defendidas pelo sindicato dos engenheiros do Piauí.

Posse no SESCON Piauí

O empresário contábil, José Raulino Castelo Branco Filho, um dos maiores nomes da contabilidade piauiense, na quinta-feira, 12, tomou posse como presidente do SESCON Piauí, ele que foi reeleito para o cargo, junto com sua diretoria, em festa realizada no Blue Tree Rio Poty Hotel, em Teresina. A gestão será de 2023 a 2027, quatro anos!







Mesa de honra: Daniel Mesquita Coelho (Presidente da FECACON); prefeito de Teresina, Dr. Pessoa; Emílio Joaquim de Oliveira Júnior (Secretário de Fazenda do Piauí, representou o governador Rafael Fonteles); Enzo Samuel Alencar Silva (presidente da Câmara Municipal de Teresina); Maria Alzenir Porto da Costa (presidente da Junta Comercial do Piauí); Filemon Nogueira Paranaguá (Presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE Piauí); Joaquim Bezerra de Alencar Filho (presidente da Academia Piauiense de Ciências Contábeis); Adriana de Almeida Paula da Graça (Presidente do CRC Piauí); Janaína Moura Evangelista de Melo (presidente do Instituto de Mulheres Contadores do Piauí); Francisco Campelo Filho (representante da FECOMÉRCIO/SESC/SENAC); e Daniel Oliveira (secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí).







Advogado Welson Oliveira, Raulino Filho, prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, e Júlio César Pinheiro da Paz, na posse da nova diretoria do SESCON Piauí, em noite festiva no Blue Tree Rio Poty Hotel, em Teresina.







Presidente do CRC Piauí, Adriana da Graça, Elias Caddah (também já presidiu o CRC Piauí), e contadora Leonice Benício, prestigiando a posse de Raulino Filho na presidência do SESCON Piauí.







Advogados Welson e Carolina Oliveira, parceiros da Organização Contábil Raulino Filho, prestigiando a posse da nova diretoria do SESCON Piauí.







Considerado um dos melhores cerimonialistas do Piauí, César Filho foi o mestre de cerimônia da solenidade de posse da nova diretoria do SESCON Piauí, quinta-feira passada, 12 janeiro, no Blue Tree Rio Poty Hotel, em Teresina. César tem uma voz privilegiada, e sua entonação e dicção são perfeitas. E apresenta-se sempre muito bem vestido, um bálsamo para qualquer plateia. Além disso, ele também domina o inglês fluentemente com pronúncia impecável. É um show-man. Uma atração à parte em qualquer evento!









