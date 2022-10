Papo em Dia

Amélia Teresa Fonseca, Marinalda Oliveira, Valderez Lima, e Carmem Zélia Torres, serão as próximas anfitriãs de reunião festiva do Lótus Clube de Teresina que acontecerá dia dezoito.

ALDORA e Zezinho Ferreira, Nailza Meneses, Iracema Silva, Fernanda Lobo, Zelita Melo, também foram presenças de destaque na reunião do Lions Clube de Teresina – Afonso Mafrense na mansão de Zuíta e Gílson Vasconcelos, na sexta-feira.

PROFESSOR gaúcho, Castrogiovani, uma das maiores referências da Geografia no Brasil, passando a semana no Piauí, será homenageado amanhã, com almoço, no tradicional e turístico restaurante O Pesqueirinho. O cicerone dele aqui é o professor José Amâncio.

FESTA PARA AS CRIANÇAS NO IATE

O Iate Clube de Teresina realiza no dia 12 de Outubro o “Dia das Crianças no Iate Clube”, um evento totalmente voltado para os pequenos. Dentre as atividades da programação, haverá a distribuição de picolés, participação de personagens encantados, pinturas de gesso, piscinas, playground, doces e muitas brincadeiras... O COMODORO do Iate Clube, TARCÍSIO FREIRE, está cuidando de todos os detalhes com muito carinho, pois acredita que para celebrar a infância deve ter muita alegria e diversão!

Aeroporto, 55 anos!

O AEROPORTO DE TERESINA (THE) completou 55 anos na sexta-feira, dia 30 de setembro... Sob a administração da CCR AEROPORTOS desde março deste ano, o Aeroporto de Teresina passará por um processo de modernização que já começou a acontecer. A concessionária AUMENTOU EM 10 VEZES a VELOCIDADE DO WI-FI no aeroporto, que agora é gratuito e ilimitado, além de dar início ao seu projeto de expansão de marcas de varejo a fim de ampliar as opções de alimentação no local, que deve receber, em breve, uma unidade da CASA DO PÃO DE QUEIJO.... Para o último trimestre deste ano, está prevista a INAUGURAÇÃO DE UMA SALA VIP. Com 110m², a The Lounge Teresina vai oferecer serviços de excelência aos usuários em passagem pela capital piauiense... O NOVO ESPAÇO é fruto de uma parceria com a empresa norte-americana Global Lounge Network, que atua globalmente no segmento e é referência no setor.

Festa para as Mulheres do Lions

Na sexta-feira, Zuíta e Gílson Vasconcelos receberam, na residência deles, com farto jantar, membros do Lions Clube de Teresina – Afonso Mafrense para uma homenagem às Mulheres Domadoras do Lions veneradas no mês de setembro. Foi uma festa de confraternização onde, inclusive, foi eleita a Domadora do Ano.







Zuíta e Gilson Vasconcelos foram anfitriões perfeitos, e receberam a todos com muita categoria obedecendo o que manda a boa disciplina dos que fazem o Lions Clube de Teresina – Afonso Mafrense.







Marlene Alvarenga Ribeiro foi eleita a Domadora do Ano do Lions Clube de Teresina Afonso Mafrense.







O registro das Mulheres Domadoras do Lions Clube de Teresina – Afonso Mafrense reunidas na mansão de Zuíta e Gilson Vasconcelos.







Mercês Araújo e Elesbão Alcântara, Mizael Aquino, Mamede Castro e Mirian, e Zuíta e Gílson Vasconcelos, na festa das mulheres do Lions Clube, na mansão de Zuíta e Gílson.



Ana Melo, Alice Castelo Branco, e Vânia Guerra Pereira da Silva, na reunião do Clube do Chá, semana passada, que teve Ana Melo como anfitriã.







Sócias do Clube do Chá, elegantes e reunidas na reunião anfitrionada por Ana Melo na semana passada.







Glorinha Costa completou 95 anos de idade na sexta-feira e comemorou em alto estilo. Na foto ela está com o filho ilustre, Nélson Nery Costa.







Quem aniversariou ontem foi o notável fisioterapeuta e empresário Aroldo Francisco que ganhou homenagem especial preparada pela esposa Jéssica (fisioterapeuta/esteticista de renome internacional, mentora do método Magic Stril). Na foto, o casal na Bahia em recentes férias.

