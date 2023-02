O Jockey Club do Piauí fechou parceria com o time do Flamengo local

Lançamento de livro

Petrônio Portella Filho vai lançar no próximo dia 11 de fevereiro, na Academia Piauiense de Letras (APL), o livro 'Mentiras que Contam Sobre a Economia Brasileira'. O escritor nasceu, em Teresina, e mora em Brasília. É economista e fez a graduação na UnB, o mestrado na Universidade de Minnesota (Estados Unidos) e o doutorado na Unicamp. Trabalhou no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, depois entrou por concurso na Consultoria do Senado Federal. Outros livros do autor: “A Moratória Soberana” e “Os Sapatos do Espantalho”.

E o vento levou...

O Jockey Club do Piauí fechou parceria com o Flamengo local; o treino do time (que não está participando do campeonato piauiense) será no campo do JCP. “Infelizmente o clube não tem dinheiro para pagar matérias pagas. A gente divulga como pode”, declaração da diretora social Raquel Jales, o que mostra a atual situação daquele que já foi um dos melhores clubes sociais de Teresina cuja ação valia o preço de um carro zero.

100 anos do Copacabana Pálace

Para quem vai estar no Rio de Janeiro na data, o tradicional e badalado “Baile do Copa” acontece dia 18 de fevereiro, reunindo famosos e novos ricos de todo o Brasil e até do exterior. É sem dúvida a festa de carnaval mais icônica do Rio, e abre as celebrações dos 100 anos do hotel Copacabana Pálace. Preço do ingresso entre R$ 2.950 e R$ 4.500, e pode ser dividido no cartão.

Paulinho era celebridade!

Paulinho Ferreira foi sepultado na terça-feira, 31 de janeiro, no cemitério da Ressurreição, em Teresina. Este ano ele completaria 80 anos de vida, dia 20 de outubro. E tinha programado um cruzeiro de navio. Quando voltasse do cruzeiro, faria uma festa reunindo os amigos. Dentre as nove coroas de flores que recebeu, uma era do Sindicato dos Bancários do Piauí. Paulinho era uma celebridade em meio à nossa sociedade, todos gostavam dele. Fisgava fácil a amizade das pessoas. Permanecerá vivo em nossas lembranças!



Gílson Vasconcelos e sua Zuíta, casal elegante de nossa melhor sociedade, em evento social no final de semana.







Em torno de Teresa Chaib na semana passada: Alice Castelo Branco, Vera Lobão, Fernanda Chaib, Francisca Aragão, Eugênia Chaib, Bena Moura Santos, Vânia Guerra Pereira da Silva, Teresa Chaib, Lina Lages, e Lúcia Silveira.







Eliane Nogueira, Rosa Linhares, e a presidente do Clube do Chá, Vera Lobão, em encontro de férias no restaurante Vito e Fogo.







Vânia Guerra Pereira da Silva e Teresinha Alcântara Costa no encontro de férias do Clube do Chá, no sofisticado restaurante Vito e Fogo, na quarta-feira.







A grande dama Teresa Alencar Rebelo entre Málaque Santos e Lúcia Silveira no encontro de férias do Clube do Chá.









Raulino Filho, presidente do SESCON, fez homenagem ao presidente da FECOMÉRCIO, Valdeci Cavalcante, na semana passada, durante reunião do Conselho do SESC/SENAC. Justa homenagem!







Anderson Lima somando felicidade ao receber sua carteira da OAB, e concretizando o sonho de ser um advogado Ele é mais um aluno da Faculdade CESVALE a conquistar sua inserção no mercado de trabalho, através do método eficiente desta faculdade teresinense.







Na segunda-feira, a advogada Liana Portela esteve reunida com o presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coêlho Neto, e com o presidente da Comissão de Direito Empresarial, Fábio Miranda, tratando do lançamento da primeira Cartilha de Direito Empresarial do Piauí. Professores, advogados e estudantes de Direito agradecem!







Lenita Medeiros e sua filha, Ana Luiza, curtindo férias em Budapest, Hungria. A AEROVIP, agência de turismo delas, continua com seus pacotes de viagens maravilhosas pelo mundo!







Programa da Vanusa Coelho, Bom Dia News, na TV O DIA, é um dos bons programas matinais da tv local. Na segunda-feira, o programa trouxe a DJ Yris, que é a primeira DJ do sexo feminino em Teresina. Formada em Direito, advogada, Yris pratica o lado musical por hobby. Além de bonita, ela se veste muito bem, e é muito elegante nos gestos. Charme total...!







Fernanda Carneiro e Adriana Lages somando elegância no encontro de férias do Clube do Chá no restaurante Vito e Fogo.







No estado do Amazonas, Mayra Dias foi empossada como deputada estadual. O partido dela é o AVANTE., e obteve 34.563 votos. Ela foi eleita Miss Amazonas e é a primeira Miss Brasil eleita para um cargo político. Mayra Benita Alves Dias, nascida em Itacoatiara AM, é jornalista, apresentadora de televisão, modelo, e foi coroada Miss Brasil em 1998.







João Henrique de Almeida Sousa, que já ocupou vários cargos importantes na política brasileira, dentre eles o de Ministro dos Transportes, ´e ilustre aniversariante deste 4 de fevereiro. Atualmente ele exerce o cargo de Secretário de Planejamento da Prefeitura de Teresina. Na foto, JH brindando a vida com a esposa Michelle, na praia de Barrinha, litoral do Piauí.











Deputado Wilson Brandão tomando posse para mais uma legislatura na Assembleia Legislativa do Piauí. Ele tem feito um trabalho grandioso como parlamentar!

























É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no