O Piauí Pop volta com força total neste 2023, e deverá acontecer de 5 a 9 de julho

Em uma entrevista, Marília Gabriela fez a seguinte pergunta para a jornalista Glória Maria: - Se você tivesse de escolher um país mais justo, onde não houvesse racismo, qual país você escolheria? Glória Maria sabiamente respondeu: “Eu ia procurar o paraíso, pois na terra não existe esse lugar”.





Aniversariam neste 14 de fevereiro, Dia da Poesia: Karina Márcia Araújo, João Silva Neto, e Helder Damásio... Amanhã é dia de parabéns para: Neide Albuquerque Medeiros, Ênio Queiroz, Paulo de Tarso Moraes Souza, Ana Paula Moita, e Maria Amélia de Azevedo Ribeiro... Na quinta-feira, trocam de idade: Dídimo de Castro e Márcia Miranda.

Ontem, segunda-feira, às 17h30min, uma Missa na Catedral Metropolitana de Teresina, igreja de Nossa Senhora das Dores, celebrou os 10 anos de missão e pastoreio de Dom Jacinto Brito à frente da Arquidiocese de Teresina.

O ano de 2023 marca o início da fase 2 do cronograma de obras da concessionária AeroPHB, que prevê R$ 56,7 milhões em investimentos até 2026 no Aeroporto Internacional de Parnaíba Prefeito Dr. João Silva Filho. Entre as principais intervenções que serão feitas estão a ampliação da área do terminal de passageiros e readequação da área de terminal existente; implantação de novas pistas de serviço internas e nova área de pátio para aeronaves da aviação regular; construção de uma nova taxiway, que é a pista de rolamento que as aeronaves usam para manobrar, e recuperação da taxiway atual.

Após período de dois anos, nossa tradicional feijoada voltará a ser realizada este ano. A data prevista é 4 de junho. Este ano, teremos um convidado especial que vem da Amazônia brasileira. Já estou nos preparativos!

O festival PIAUÍ POP volta com força total neste 2023, e deverá acontecer de 5 a 9 de julho. A primeira atração, inclusive, já está confirmada; a Banda Biquini Cavadão. Um dos organizadores do evento é Tiago Peixoto, filho do saudoso e inesquecível Marcus Peixoto.

MARA Beatriz e Samuel Novaes vão com a família curtir o carnaval nos Lençóis Maranhenses. O casal aproveita para comemorar mais um ano de feliz união conjugal.

FILHO do jogador Ronaldinho Gaúcho, João Mendes, de apenas 18 anos de idade, vai jogar no Barcelona. O contrato já foi acertado. Ele tem sido muito elogiado pelos especialistas em futebol.

FUNDADA em 1947, a Livraria Cultura (de São Paulo) teve falência decretada pela justiça. Prateleiras já foram até esvaziadas.

JAAFAR JACKSON, sobrinho de Michael Jackson, vai interpretar o astro em sua cinebiografia que em breve estará nos cinemas do mundo inteiro. “Sinto-me honrado em dar vida à história do meu tio Michael para todos os fãs de todo o mundo, vejo vocês em breve”, destacou ele que se assemelha fisicamente com MJ.

O FESTIVAL de inverno de Pedro II (PI), este ano será realizado de 08 a 11 de junho. Serão quatro dias para o turista se aprazeirar com as belezas e delícias da serra da Ibiapaba. Prefeita Betinha já voltada para que o evento seja mais um grande sucesso na bela Terra da Opala







Ângela Arcoverde com Vera Lobão, Vânia Guerra Pereira da Silva, e Talita Neiva em mais um encontro de férias do Clube do Chá.







No restaurante Vito e Fogo, o charme de Auzair Chaib Gomes e Fernanda Portela Carneiro no encontro de férias do Clube do Chá na semana passada.





Médico Maurício Marques foi um dos participantes do Simpósio de Arritmias Cardíacas, promovido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia/Piauí, sábado no Metropolitan Hotel. Ele, um grande profissional, está sempre se qualificando no que há de mais moderno na medicina.







Mais uma história de vitória conquistada por um aluno da Faculdade Cesvale. Desta feita, um misto de superação e força de vontade com a eficiência da instituição. É a vitória da aluna VANEUZA, que escreveu em rede social: “Bom dia, professor Leonardo. Sou a Veneuza. Fiz minha graduação em Direito na CESVALE pagando cada mensalidade dignamente trabalhando como empregada doméstica. Compartilho com o sr. Este momento único, recebendo minha carteira da OAB, ao lado de um grande advogado, Dr. José Antonio). Vaneuza recebeu sua carteira das mãos do presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto. Aplausos!







Hoje quem aniversaria é a neuropsicopedagoga Karina Márcia Araújo que passa a data respirando o ar puro do litoral do Piauí na companhia do esposo Robson. Felicidades para ela que é uma pessoa única.







Kátia Rejane desfrutando da paz e natureza do seu belo sítio Cafarnaum. Momento que ela chamou de “tardezinha de lazer”.







Jéssica e Aroldo Francisco agendando curtir o carnaval em meio à flora, fauna, riacho e frutos, em ritmo de sítio, com as filhas Maria Cristina e Maria Flor. Na foto, o casal está com as filhas na Disney-Paris em recente viagem que fizeram à Europa.







Dom Jacinto Brito que ontem ganhou missa celebrando os 10 anos à frente da Arquidiocese de Teresina.

