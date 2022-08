O Pontão do Lago Sul , em Brasília, poderá ser renomeado em homenagem a Gilberto Amaral

Pensando bem...

“O Bem-estar é o novo luxo do nosso tempo” (Arquiteta, urbanista e decoradora Haydée Ferreira, em entrevista ao programa “De Tudo um Pouco”, de Beto Loiola, na TV).





JUSTA HOMENAGEM

O Pontão do Lago Sul (ponto turístico de Brasília) poderá ser renomeado em homenagem a Gilberto Amaral... A proposta é do presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Rafael Prudente (MDB), e começou a tramitar na CLDF na quarta-feira passada... Segundo argumenta o deputado, a iniciativa é uma homenagem ao colunista social mais antigo do país, que faleceu no mês passado em Brasília.

Posse Acadêmica

Liana Chaib toma posse na cadeira 21 da Academia Piauiense de Letras Jurídicas próxima sexta-feira, 12, às 18 horas, no auditório do Tribunal Regional do Trabalho s 22ª Região. Ela será empossada pela presidente da academia, Fides Angélica Ommati.

NIVERS

Cláudio Lustosa Bucar é aniversariante de hoje... Amanhã, Ditinha Monteiro Rosa e Isânio Lemos de Mesquita Filho... Na sexta-feira, 12, trocam de idade: Fernando Afonso Collor de Melo; Zeneide Maria do Nascimento Martins; César Macedo (radicado em Sobral-CE); prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, que completa 76 anos de idade; e Desembargador Ricardo Gentil Eulálio Dantas... No sábado, dia 13, aniversariam: televisivo Tony Trindade, Bia Lamego(advogada de Bagé-RS); e advogado Vinícius Machado.

VESTIBULAR CESVALE

As aulas do segundo semestre, na Faculdade Cesvale, tiveram início ontem. Porém, você que está querendo fazer um curso superior, ainda pode inscrever-se no vestibular agendado da faculdade. Ligue para 3230.2402 e obtenha as informações. A CESVALE oferece, nos três turnos, os cursos de Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Direito e Pedagogia.

Peladeiros

No domingo, tivemos no Iate Clube de Teresina, o último jogo da primeira rodada do segundo turno do Campeonato de Peladeiros. Dessa vez Alemanha e Argentina disputaram em campo e o jogo resultou em um placar de 3x2 para a Argentina... Os dois primeiros jogos, de um total de três, da primeira rodada aconteceram na noite de quinta-feira (04). Naquele dia as disputas foram: Brasil x França e Inglaterra X Espanha. O campeonato segue movimentado, sob os olhares de Gilson Vasconcelos e Tarcísio Freire.

COPA DO MUNDO

Faltando poucos meses para o início da maior competição de futebol do mundo, o Méqui convida famílias de todo o Brasil para que participem de uma seleção mais do que especial. A marca vai escalar três crianças para participarem de sua campanha, que será gravada no próximo mês. Para participar, os pais devem inscrever os pequenos nascidos entre 29.07.2012 e 29.07.2016, enviando uma foto ou vídeo da criança vivenciando momentos especiais, torcendo ou celebrando uma conquista relacionada ao futebol para o site www.convocacaomcdonalds.com.br.









Papo em Dia

QUEM for à Peregrinação Terra Santa, excursão que a Jales Turismo fará em fevereiro do próximo ano, viverá a emoção de uma visita à Via Dolorosa, com caminhada do Pretório onde Pôncio Pilatos condenou Jesus, até o Santo Sepulcro, onde os participantes assistirão Santa Missa.

SANTANA Oliveira está em São Paulo cuidando da reforma da sua loja nos Jardins... A loja dela vende peças do artesanato e produtos piauienses na Paulicéia.

A GOVERNADORA REGINA SOUSA participou, na manhã do último sábado (06), da II Edição do Festival da Farinhada, em Boqueirão do Piauí, que tem como objetivo incentivar a produção e divulgar o potencial dos derivados da mandioca no município.

FIQUEI sabendo que no concurso de Miss Universo poderão inscrever-se mulheres casadas, divorciadas, grávidas, e até transgêneros. Vou conferir e depois conto mais!

SENADORA Eliane Nogueira e Rosa Linhares foram prestigiar a Carneirada do Beto Loiola, no domingo, no Clube da OAB, em Teresina. Carneirada bastante movimentada.



DIA DO ADVOGADO



Ceiça Melo e Sebastião Rodrigues Júnior somam e multiplicam vitórias na área da advocacia tributária e empresarial no Piauí. Eles recebem aplausos pela competência profissional e pelo Dia do Advogado nesta quinta-feira!







COMEMOROU

Bena Moura Santos (em pé, de preto) aniversariou na sexta-feira, 5, e juntou amizades para comemoração. Na foto, ela com Vânia Guerra Pereira da Silva, Lina Josefina Lages e Teresa Alencar Rebelo.









EM TORNO DE CONCEBIDA

Concebida Costa aniversariou e reuniu seleto grupo de amizades no Coco Bambu. Na mesa com ela: Marise Resende, senadora Eliane Nogueira, Vera Lobão, Vânia Guerra Pereira da Silva, médico Maurício Marques, Émille e Renata Costa.







AÇÃO SOCIAL

Na sexta-feira passada, Ana Paula Ramalho (a presidente) e Julinha Ramalho (de verde), em nome do Granf Clube de Teresina, estiveram no abrigo “Lar Flores de Maria” fazendo doação de 60 litros de leite para as moradoras da casa. Uma ação social que o clube filantrópico pretende realizar repetidas vezes. Na semana passada a entidade carente beneficiada foi a Casa Frederico Ozanan. Aplausos!







MOMENTO DE LAZER

O Presidente do Grupo Geraldo Oliveira, Geraldo Oliveira, esteve este final de semana curtindo momentos de lazer com a sua filha Fabiana Oliveira e sua neta Maria Luiza, no Portal da Amazônia, o maior e melhor hotel fazenda da Região do Maranhão.







APROVADOS

O presidente e vice-presidente do Instituto Piauiense de Direito Tributário - IPDT, André Chaves e Lucas Borges, respectivamente, foram aprovados em disputada seleção do Mestrado Profissional em Direito Tributário Comparado, no renomado Instituto Brasileiro de Direito Tributário - IBDT de São Paulo.







TÍTULO HONORÍFICO



O advogado Raimundo Júnior receberá o título honorífico de cidadania teresinense, seu nome foi sugerido pelo vereador Alan Brandão. Raimundo Júnior é natural de Guadalupe-PI, cerca de 352 km da capital, se mudou para Teresina aos 11 anos de idade, para estudar e iniciar a vida profissional. A sessão solene acontecerá em 11 de agosto, data em que se comemora o dia do advogado, às 11h, no Plenário José Ommati. O evento será transmitido ao vivo pelo canal do Youtube da Câmara

