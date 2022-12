O radialista Joel Silva foi homenageado na solenidade que comemorou os 30 anos do TRT -PI

Joel Silva, homenageado



O radialista Joel Silva foi um dos homenageados na solenidade que comemorou os 30 anos do TRT do Piauí (22ª Região). O radialista Joel Silva foi um dos homenageados na solenidade que comemorou os 30 anos do TRT da 22ª Região acontecida nesta quarta-feira(10 dez 2022) em Teresina. Joel foi homenageado na área da Comunicação Social.

Cidadão teresinense



O recifense Paulo de Tarso Moraes Souza, que foi secretário de fazenda do Piauí no governo Mão Santa, será laureado com o Título de Cidadão Teresinense nesta quinta-feira (15 de dezembro 2022) na Câmara Municipal de Teresina. A propositura do título é do vereador Renato Pires Berger. A solenidade será mostrada ao vivo pelo canal da CMT no youtube.

Magro-de-Aço, o livro!



Jornalista e professor de Comunicação da UFPI, Gustavo Said, lançou o livro “Carlos Said, o margo-de-aço”. O lançamento aconteceu dia 3 deste dezembro na sede da ADUFPI. Dentre as presenças: Dídimo de Castro, Deusdeth Nunes (o Garrincha), Fenelon Tocha, Severino Filho, professor José Amâncio, Anucha Melo, Adriana Girio, familiares do homenageado, dentre outros. Usaram da palavra: Dídimo, Garrincha, o autor, e o próprio homenageado Carlos Said. O livro, através de quadrinhos, conta a trajetória do grande jornalista/radialista Carlos Said (o maior nome da crônica esportiva do Piauí). Ele que, durante muitos anos, assinou coluna sobre futebol no nosso jornal O DIA.

Despedindo-se... Será?



Maria Hilda Monteiro, sempre sinônimo de festa, disse numa mesa de colunistas que está se despedindo das badalações sociais, inclusive, “este ano foi a última vez que comemorei meu aniversário com grande festa. Vou cuidar do meu marido que está precisando muito de mim”, frisou ela. Mas, o comentário da mesa, quando ela saiu, é que a declaração dela pode ser comparada à de Neymar em relação em ainda participar da seleção brasileira, foi só uma fala de momento... E nós estamos torcendo para que ela continue sendo a locomotiva que sempre foi com muito brilho. Afinal, ela é adorada pela crônica social de Teresina, e faz a diferença!

Posse de Liana Chaib



Mirian Chaib Demes em Brasília confere a posse da desembargadora piauiense Liana Chaib como Ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST) nesta sexta-feira, em Brasília. A solenidade presidida pelo Ministro Lélio Bentes Corrêa acontece no Plenário Ministro Arnaldo Sussekind, às 17 horas, seguida de recepção para cumprimentos no Salão de Recepções do TST, no 6º andar. A indicação dela foi do presidente Jair Bolsonaro.

FERNANDA CARNEIRO, IMPECÁVEL NA ARTE DE RECEBER!



Fernanda Portela Carneiro recebe com categoria, requinte e bom gosto em todos os detalhes, as sócias do Clube do Chá para confraternização de fim de ano.

Dois grandes acontecimentos marcaram o dia 13 de dezembro de 2022: A vitória da Argentina sobre a Croácia classificando-se para a final da Copa do Catar, e o refinado almoço que a empresária Fernanda Portela Carneiro ofereceu em sua majestática mansão na reunião de confraternização de final de ano do filantrópico Clube do Chá. Almoço que reuniu, além das sócias, alguns convidados especiais e a crônica social. O almoço, dos deuses, à base de filé, pernil suíno, aves, creme de galinha, saladas variadas, feijoada sofisticada, foi sobreposto sobre uma mesa elogiadamente decorada com motivos natalinos de beleza e sofisticação singulares. A sobremesa foi uma tentação com mousse de maracujá, bolos irresistíveis, e, para arremate, um delicioso café acompanhado de um bolo frito que foi a sensação da tarde de tão bom e apreciado por todos. Enfim, se no jogo da Argentina teve o Messi, no almoço que movimentou a alta sociedade teresinense, teve a grife de Fernanda Carneiro que marcou gol de placa em sua reunião festiva. Salve, salve!... Seguem algumas fotos do evento:

















Na minha coluna de terça-feira (13 dez 2022) no Jornal O DIA, publiquei a lista dos Homens Notáveis de 2022 na sociedade teresinense.







Empresário Mamede Castro entregando livro que conta sua trajetória de vida para o ex-comodoro do Iate Clube de Teresina, Gílson Vasconcelos. Amizade de Lions Clube.







A bela Ana Paula Ramalho, na qualidade de presidente, comanda festa de confraternização do Granf Clube de Teresina nesta sexta-feira, 16 de dezembro, em bistrô elegante da zona leste de Teresina. No 2023 ela continua como presidente do clube.

