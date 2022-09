O SENGE-PI, realizou assembleia geral extraordinária com Engenheiros e Arquitetos da PMT

Mudanças na Capela

A Capela de São Miguel Arcanjo, no Centro Pastoral Paulo VI, não fechou, apenas houve uma mudança; a partir do dia 1º de outubro, as missas da comunidade acontecerão agora somente aos sábados (17h) e domingos (9 e 18h). O Padre João Matos, por motivo de saúde, será aposentado. Na Capela não mais acontecerão casamentos, batizados ou formaturas.

Você sabia?

A coroa da Rainha Elizabeth, Coroa Imperial do Estado Britânico, é composta por quase 3 mil pedras – incluindo 2.869 diamantes, 273 pérolas, 17 safiras, 11 esmeraldas e cinco rubis, que foram reunidas ao longo de séculos por reis e rainhas britânicos. Depois de 96 anos, hoje é o primeiro dia sem o corpo da Rainha na terra.

Reajuste para os Engenheiros

O Sindicato dos Engenheiros do Piauí, realizou assembleia geral extraordinária com os Engenheiros e Arquitetos da PMT... Na PAUTA, definição do movimento da categoria em busca do atendimento das reivindicações relativos a perdas salariais acumuladas desde 2017, que hoje compõe o percentual de 22%, além de progressões e promoções atrasadas e seus retroativos e melhoria nas condições de trabalho... SEGUNDO o Presidente do Sindicato dos Engenheiros, FLORENTINO FILHO, desde início de 2021 que se tenta negociar com a PMT essa defasagem salarial que, com as perdas, a tabela de salários do PCCS da categoria não atende mais o salário mínimo profissional. “Iniciamos visitando o corpo de secretários, entre eles o secretário de finanças, depois se encaminhou para uma negociação longa como secretário de Governo, apesar de todos os ofícios terem sido encaminhados ao prefeito que nunca recebeu a categoria”.

Niver

Quem aniversaria no próximo sábado é o médico ortopedista José Wilson Pereira da Silva que ganhará homenagem especial da esposa Vânia Guerra, dos filhos Valéria e Inaldo, e dos demais familiares... No sábado, também aniversaria o advogado Anésio Aguiar, e o odontólogo João Gualberto Júnior... Isa Rodrigues Mota é aniversariante da quinta-feira... E na sexta-feira quem vai aniversariar é o jornalista Efrém Ribeiro e o ex-presidente Michel Temer (Michel Miguel Elias Temer Lulia) que receberá cumprimentos de João Henrique de Almeida Sousa.



Tânia e Valmir Miranda, diretores deste matutino, retornando de circulada europeia. O casal esteve na Irlanda, Na França e Portugal. Na foto, eles estão nas montanhas de Wicklow que formam a maior área montanhosa contínua da República da Irlanda.







Florentino Filho, presidente do Sindicatos dos Engenheiros do Piauí, está na luta por reajustes salariais dos engenheiros junto a Prefeitura de Teresina. As negociações estão avançadas!







A equipe da Inglaterra foi a grande campeã do Campeonato de Peladeiros do Iate Clube de Teresina. Os campeões receberam troféu das mãos do Comodoro Tarciso Freire e sua esposa Carmelita.







A bela Ana Maria Lima foi aprovada para Arquitetura e Urbanismo na Unifacid, para a alegria da mamãe Fernanda, e da vovó advogada Amparo Lima.

Papo em Dia

MÉDICO Maurício Marques, na companhia de Márcia Melo, embarca na quinta-feira para Curitiba (PR) para um período de sete dias conhecendo e aproveitando as maravilhas da capital paranaense.

ADVOGADO Campelo Filho foi nomeada membro da Comissão de Privacidade de Dados Pessoais da OAB Piauí. A posse aconteceu na sexta-feira, e foi presidida pelo presidente da Ordem, Celso Barros Coelho Neto.

A EMPRESÁRIA Ruana Sepúlveda, da Decor, e seu marido Ítalo Santos, empresário da Metallum, estiveram na FESQUA - Feira Internacional da Indústria de Esquadrias. Foi uma semana de muito aprendizado e networking. Trazem muitas novidades para suas empresas.

CUMPRIMENTOS para Raulino Filho, José Corsino, e José Lopes Castelo Branco, pelo Dia do Contabilista na quinta-feira. Eles que são os maiorais da contabilidade em Teresina.



Zuíta e Gilson Vasconcelos dia 30 abrem as portas de sua mansão em torno de jantar comemorativo ao Mês da Mulher do Lions Clube Afonso Mafrense. Mulheres domadoras estarão sendo homenageada na noite!







O charme de Vânia Guerra Pereira da Silva na reunião do Clube do Chá, semana passada.







Liana Portela, Vera Lobão e senadora Eliane Nogueira na reunião do Clube do Chá, anfitrionada por Glaucia Vilarinho, semana passada.







Elvira Raulino aniversaria amanhã quando completa 76 anos de idade e ganhará grande homenagem com festa/show em Altos com a presença de vários artistas, dentre eles, Elba Ramalho. Revivendo os grandes shows da Rádio São José dos Altos que pertenceu a ela. A festa é organizada por sua filha caçula, Mara Beatriz.

























