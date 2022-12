O Sesc Cajuína apresenta Orquestra Sinfônica de Teresina com concerto natalino

Confraternização Granf Clube

Na noite de sexta-feira, 16 de dezembro 2022, tivemos a festa de confraternização anual do filantrópico Granf Clube de Teresina, no Vichy Bistrô, quando houve o amigo oculto, e um resumo das ações do ano por parte da presidente Ana Paula Ramalho. Aliás, o Granf foi um dos clubes filantrópicos de Teresina que mais fez ações sociais este ano na capital do Piauí, sobretudo distribuição de alimentos e roupas para moradores em situação de rua. Ações comandadas pela presidente Ana Paula dignas de aplausos. Seguem algumas fotos da confraternização de sexta-feira:





O presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, foi a Brasília prestigiar a posse da piauiense Liana Chaib como Ministra do Tribunal Superior do Trabalho – TST.







Ana Maria Rios é a nova presidente do filantrópico Clube do Chá. Ela receberá a presidência da atual Vera Lobão para uma gestão de dois anos, 2023 e 2024.







Antonio Florentino Filho foi reeleito para a presidência do Sindicato dos engenheiros do Piauí – SENGE, para um mandato bienal 2023 e 2024.







Aparecida Coelho aniversariou na sexta-feria, 16, e ganhou homenagem dos que fazem o Banco do Nordeste do Brasil (agência centro) de onde ela é titular.







Muito bom o programa “Ideias em Debate” ancorado pelo advogado Campelo Filho , na TV O DIA ás terças 20:30 com reprise aos sábado 9 horas. Na terça passado ele entrevistou RAFAL MASCHIO, Engenheiro Agrônomo, Diretor Executivo da APROSOJA, no estado do Piauí. A propósito, Rafael, um profissional muito bem preparado de quem o governo do Piauí deveria se aproximar mais na busca do crescimento do agronegócio em nosso estado.







A empresária Van Fernandes, idealizadora do projeto Pet Friendly em Teresina e o Vereador Dudu autor da proposição que libera a entrada de animais de estimação dentro dos supermercados, ao lado da primeira cliente e seu pet de estimação num dos supermercados da empresária.









FOI ADIADA



A festa de confraternização anual do Lótus Clube de Teresina que seria realizada dia 14, foi adiada para outra data ainda a ser marcada. O motivo do adiamento foi o fato de duas das anfitriãs contraíram Covid. A informação foi passada pela presidente do filantrópico, Zelita Melo.

Sesc Cajuína apresenta OST com concerto natalino

Participação especial dos cantores Gislene Daniele, Leandro Harias e Pedro Furtado.

O Sesc Cajuína será palco para mais um concerto natalino conduzido pela Orquestra Sinfônica de Teresina (OST), com participação especial dos cantores Gislene Daniele, Leandro Harias e Pedro Furtado, juntos farão uma apresentação mágica. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Sesc Cajuína, localizado na Av. Cajuína, nº 725, bairro Noivos. O concerto acontecerá às 19h, no espaço Silvio Mendes. O espetáculo irá apresentar clássicos natalinos, nos instrumentos terá os músicos da Orquestra e embaladas nas vozes de Gislene Daniele, Leandro Harias e Pedro Furtado. Para o maestro Aurélio Melo, é uma oportunidade de prestigiar uma bela apresentação e ainda colaborar com o natal solidário.

“A Orquestra está apresentando o concerto natalino em alguns pontos da capital, sempre levando muita magia aos espectadores. Teremos a participação de grandes cantores, que abrilhantarão ainda mais o espetáculo. Aproveito e peço que além de apreciar a apresentação, colaborem com nossa campanha natal solidário, doando um brinquedo novo ou em boas condições, para que possamos fazer um natal mais feliz para crianças carentes”, finaliza o maestro. A campanha de arrecadação de brinquedos para o Natal Solidário, encapada pela OST, segue até sexta-feira (23). Os ingressos para assistir o concerto podem ser adquiridos na sede do Sesc Cajuína, nos valores R$ 12,00 meia entrada + 01 brinquedo e R$ 24,00 inteira + 01 brinquedo. Mais informações através do Instagram @sesccajuina ou pelo telefone (86) 3230-9900.

Artistas plásticos de todo o Brasil participam do 6º Anuário de Artes da Luxus Magazine



O artista plástico Ojas, radicado no Piauí, participa do Anuário de Artes Luxus Magazine, em São Paul...Grandes incentivadores e divulgadores da Arte, os Diretores da Luxus Magazine, Alessandra Cunha e Fernando Jardim, acabam de lançar a 6ª Edição do Anuário de Artes, projeto ansiosamente aguardado todos os anos pelo mercado de Arte. Nesta edição, o artista plástico Odair José Andrade Silva, conhecido como Ojas, foi convidado a fazer parte do projeto e integra um grupo seleto de artistas que compõem o belíssimo livro... Ojas, que reside no Piauí desde os quatro anos de idade, também esteve em São Paulo para o evento de lançamento, juntamente com diversos artistas consagrados, a exemplo da escultora e ex Primeira Dama do Estado de São Paulo, Bia Doria, que assinou a capa do Anuário de Artes... Parabéns a todos os envolvidos e que mais artistas piauienses possam representar o nosso Nordeste, celeiro de tantos talentos... @luxusmagazineoficial... Fotos: Francisco Santiago







Fernando Jardim, Alessandra Cunha, Teresa Kodama, e Roberto Camasmie.







Artista piauiense Odair Silva, o OJAS.







Obra de Odair Silva, Sanfoneira-azul.







Este é o projeto de um novo prédio que será construído em Teresina. Quem assina essa obra de arte é o arquiteto Ronaldo Veras. Com certeza, será o novo cartão postal da cidade e um divisor de águas na arquitetura de Teresina...Aplausos...!







Turmas de hidroginástica do Iate Clube de Teresina se reuniram para realizar uma confraternização especial de fim de ano. A confra festiva foi regada a poemas, troca de presentes, um delicioso jantar, lembranças e muitas risadas.





