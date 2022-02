O viveiro de mudas de plantas, da Prefeitura de Teresina mudou-se para o Colégio Agrícola

Pensando bem...

“Marcela amou-me durante quinze meses e onze contos de réis” (Frase do livro MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS, escrito por Machado de Assis em 1881, inaugurando assim o Realismo no Brasil) .





Parque infantil

O viveiro de mudas de plantas, da Prefeitura de Teresina, que funcionava ao lado da ponte do Primavera, mudou-se para o Colégio Agrícola de Teresina. No local do viveiro, ao lado da ponte, vai funcionar agora um parque infantil com inauguração prevista para esta sexta-feira, 18.

AGRADECENDO A MARCELO CASTRO

Na semana passada, a artesã e empresária SANTANA MARIA OLIVEIRA, presenteou o senador MARCELO CASTRO com uma linda peça do artesão Júnior; um lindo anjo de 60cm de altura, entalhado em madeira nobre. É que o senador foi o único parlamentar a destinar uma emenda para a cooperativa dos artesãos, a CAMEDE. Encantado com a peça, MARCELO CASTRO gravou vídeo agradecendo o presente, dizendo inclusive que faz questão de ajudar aos artesãos, “pois esta arte gera empregos e renda, e enaltece a cultura piauiense”, disse o senador. Os artesãos, que são quase cinco mil no Piauí, ficaram muito agradecidos com a atitude do senador!

VOLTANDO AO NORMAL

No domingo, depois de dois anos, fui a Campo Maior comer uma carne de sol. Comida cara, porém, deliciosa. Vale a pena. De Teresina até Altos, só o que se vê são loteamentos e condomínios de casas, num acelerado desmatamento da floresta. Já no trajeto para Campo Maior, os carnaubais na estrada, verdejantes nesta época, enchem nossos olhos de encantadora beleza. Sem medo de errar; uma das paisagens mais belas do planeta. Em Campo Maior, pude perceber que o centro da cidade passa por um processo de revitalização com reforma e pintura de prédios coloniais de beleza para encher os olhos de qualquer arquiteto. A cidade está sendo bem cuidada. De Altos para Campo Maior, muitos pequis à venda; fruta da época. Pelo grande número de barraquinhas com especiarias à venda, e pessoas parando para comprar, pelo enorme número de casas sendo construídas, nota-se que a vida vem voltando ao normal, pós pico grave da pandemia. Aleluia!

Sono da beleza

Dica da doutora Jackeline Mota, de São Paulo, para você manter sua beleza: “A hora de iniciar o sono da beleza é às 22h30min. Após este horário, você vai prejudicar seu pico de GH (hormônio de crescimento) que é fundamental para manter a beleza em dia”.

Novo Pároco

Padre Maurício assume a Paróquia de São Francisco de Assis, em Timon (MA), na sexta-feira, dia dezoito. A posse dele está sendo muito aguardada pelos fiéis.

Homenagem da OAB



Pela passagem do aniversário de 100 anos do advogado e ex-presidente da OAB Piauí, Deusdedit de Almeida Sousa, ocorrida no domingo, 13, o atual presidente da Ordem, Celso Barros Coelho Neto, em nome da instituição, mandou produzir bonito vídeo homenageando o notável advogado centenário. Aplausos pela iniciativa!





Sérgio Moro na Cesvale

Na quinta-feira, o juiz e presidenciável Sérgio Moro esteve participando de um bate-papo com professores e alunos da Faculdade Cesvale cujo mediador foi o advogado e super professor de Direito Penal, Eduardo Faustino. Na oportunidade, Moro fez também o lançamento do seu livro “Contra o sistema de corrupção”. A CESVALE foi a única faculdade visitada por Sérgio Moro em sua passagem por Teresina.



Após sua palestra, o presidenciável Sérgio Moro fez questão de tirar uma selfie com professores e alunos presentes ao auditório da Faculdade Cesvale.







O bate-papo com o juiz Sérgio Moro, na Faculdade Cesvale, foi mediado pelo professor e advogado Eduardo Faustino.







Professora Márcia Baião(coordenadora do curso de Direito da Cesvale), Leonardo Soares (diretor de assuntos acadêmicos), juiz e presidenciável Sérgio Moro, e Marcela Pessoa (diretora administrativa) no auditório da Faculdade Cesvale, na quinta-feira passada.







Clívia Dantas e Kristofferson Lima comemorando os dez anos da empresa de refrigeração deles que vai de vento em popa. O casal também comemora o aniversário dela amanhã, quarta-feira. Parabéns em dobro!







Doutor Deusdedit de Almeida Sousa completou 100 anos de idade no domingo, 13 de fevereiro. Recebeu bonita homenagem do filho ilustre, João Henrique. Continua lúcido e atuante, inclusive ainda advogando. Na foto, ele lendo a matéria do casamento de seu filho, João Henrique, com Michelle Alves, na nossa Revista Top News. Ganhou almoço de homenagem com a família reunida em clima de felicidade.







Aparecida Coêlho e Deocleciano Ferreira (O Ferreirinha) completaram 44 anos de casados na sexta-feira, dia onze. Bodas de Carbono. Agora é só curtir a vida. ‘São felizes!







No domingo, Gilson Vasconcelos recebeu homenagem do Espaço Cultural Delegado Lua, que é um grupo de sócios do Iate, por sua competência como administrador do clube que, com suas inúmeras realizações, contribuiu para que o clube se tornasse uma das melhores instituições sociais de Teresina.







Senador Marcelo Castro recebeu peça do artesão Júnior, presente da Cooperativa de Artesãos Mestre Dezinho, presidida por Santana Oliveira, e agradeceu gravando um vídeo e ressaltando a arte santeira como uma das grandes expressões da cultura piauiense. Ele adorou a peça!





















