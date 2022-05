Os colecionadores de carros antigos do Piauí estão organizando uma grande exposição

RETRÔ

OS colecionadores de carros antigos do Piauí, como o professor José Aírton Veras, estão se organizando para uma grande exposição de carros antigos, hoje chamados de retrô, que deverá acontecer no shopping Riverside, em Teresina, no mês de agosto, precisamente na semana do Dia dos Pais. É sempre uma exposição muito esperada pelos amantes e curiosos de modelos de carros antigos.

A VEZ DOS PELADEIROS

A cada ano o Iate Clube de Teresina realiza o tradicional Campeonato de Peladeiros. O evento, que conta com uma grande adesão dos associados, está previsto para acontecer em maio. É mais uma programação esportiva que o clube elabora para seus associados durante o ano. O Comodoro Tarciso Freire, cuidando de todos os detalhes para que o evento seja mais um “gol de placa” de sua gestão.

MS

A cidade de Sobral, distante 300 km de Teresina, será movimentada dia 1º de junho com a grande festa de entrega do troféu Mulheres de Sucesso que será realizada pelo jornalista César Macedo no Teatro São Pedro, daquele município. Uma turma de amigos de Teresina já se organiza para prestigiar o evento.

PÍER DO IATE

Gilson Vasconcelos “abrindo champanhe” para comemorar a notícia de que a Prefeitura de Teresina marcou para o dia 25 de maio a licitação para a construção do Iate Clube de Teresina. Obra projetada ainda na sua gestão como presidente do clube. O Pier, além de servir aos sócios do Iate, dará um impulso nos esportes náuticos em nossa cidade, e funcionará também como mais um ponto turístico para Teresina.

NIVERS



Dentre os aniversariantes de hoje, o empresário Lima Júnior e o cantor Diogo Nogueira que fará show dia 06 de maio no CC de Teresina... Ontem quem trocou de idade foi o advogado Álvaro Mota, Vera Noronha, Cisa Alencar Filho, e Rosemberg Almeida Medeiros... Amanhã, 27, é dia de cumprimentos para Julinha Ramalho, e dia do aniversário do Teresina Shopping (que completa 25 anos)... Na quinta-feira, 28, aniversariam: Advogado Alexandre Magalhães, jornalista Teresa Val, Jaqueline Melo, Zezinho Ferreira, jornalista Amadeu Campos, Flávio Teixeira de Abreu... E na sexta-feira, 29, quem troca de idade é a advogada Amparo Rodrigues Lima.... HOJE o acidente com a usina atômica de Chernobyl está completando 15 anos!t3ew

Ação Social no feriado de Tiradentes

O Rotary Club de Teresina Piçarra entregou mais 100 unidades de filtros de água na comunidade Vila Ferroviária, durante o feriado de Tiradentes (21). A ação foi possível graças à verba restante da ação de Subsídio Global, realizada ainda em 2021, no bairro na zona Centro Sul de Teresina. Os filtros foram adquiridos após um levantamento feito pelo Rotary Club de Teresina Piçarra sobre a qualidade do tratamento de água dos moradores, que destinou a sobra dos recursos recebidos para melhorar as condições de saúde de toda a comunidade. Ao todo foram entregues 229 filtros.

Carreira militar

Gervásio Barbosa, através do seu Delta Concursos, está com turmas especiais para quem deseja seguir a carreira militar: Revisão geral para a ESA com início dia 1º de junho, e revisão geral para o CFO-MA com início dia primeiro de maio. Matrículas abertas. Contato: WHATSAPP (86) 9 9458.1726.

A ÚNICA

A estudante ELIZABETE DA NATIVIDADE FERNANDES, que cursa o 3º ano do curso Técnico em Logística no Campus Teresina Central do Instituto Federal do Piauí (IFPI), FOI A ÚNICA ALUNA DO ESTADO selecionada para o Programa Jovens Embaixadores 2022. O resultado foi divulgado na última quarta-feira (20) pela Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil... Trata-se de um INTERCÂMBIO DE TRÊS SEMANAS NOS ESTADOS UNIDOS para discentes do ensino médio da rede pública com excelente desempenho escolar, fluência em inglês e engajamento em ações de impacto social... Depois de vencer as principais etapas do Programa, Elizabete passa a integrar um TIME DE 50 EMBAIXADORES DE TODO O PAÍS, que serão conduzidos à cidade de Washington, onde participam de oficinas sobre liderança, visitam escolas, projetos de empreendedorismo social e se reúnem com representantes do governo norte-americano.



Amanhã, quem troca de idade é a sempre serena e muito elegante Julinha Ramalho. Ela, muito querida por todos, é sócia do Granf Clube de Teresina. Na foto, ladeada por Odete Bonfim e Conceição Araújo.







Ontem, segunda-feira, 25, quem aniversariou foi o consagrado advogado Álvaro Mota que, inclusive, já emprestou seu alto saber jurídico à Ordem dos Advogados do Brasil quando foi presidente da OAB Piauí. Aplausos para ele!







Na sexta-feira, 29, quem aniversaria é a notável advogada civilista, Amparo Rodrigues Lima, uma das mais respeitadas da área cível no Piauí. Na foto, com o amigo e advogado Pedro Nolasco e a neta Ana Maria.







Vanusa Coelho, estrela das manhãs da TV O DIA, aniversaria próximo dia 30. Ela é bonita, dinâmica e carismática. Parabéns para ela que é cheia de luz!







No primeiro de maio quem aniversaria é Zuíta Vasconcelos que ganhará homenagem das sócias do Lótus clube de Teresina do qual é sócia já tendo sido presidente, e do marido Gilson, que está com ela na foto!













