Os festejos em louvor a São José, na cidade de Altos , vão acontecer de 9 a 19 /03

Agora no teatro

Beto Loiola deverá estrear no teatro. Foi convidado pelo humorista Zé Filho para, juntos, subirem ao palco do Teatro 4 de Setembro para um show de humor. Zé Filho apostou no bordão do colunista e apresentador de tevê; o “Não vem que não tem”.

Nova coleção

Empresária Marcela Pessoa esteve em São Paulo no showroom da LACOSTE conferindo a nova coleção outono/inverno da marca que, inclusive, estará nas vitrines da loja do shopping Riverside já neste mês de março. A marca do Jacaré continua no topo das grifes mundiais!

Direito Médico

Os advogados piauienses Alex Noronha e Maria Luísa Matos lançam hoje o livro "Direito Médico Descomplicado". A obra aborda fundamentos teóricos e práticos aptos a auxiliar profissionais médicos, baseados na normativa do Código de Ética Médica, Código de Defesa do Consumidor, Constituição Federal, Lei n° 9.656/98 e Resolução Normativas da ANS. O lançamento acontecerá às 18 horas, na sede da OAB-PI, no Auditório da ESA.

Você sabia?

Que o assento dos pilotos nas cabines dos aviões é feito de pele de carneiro?... O motivo é que esse material é mais resistente a chamas, e absorve melhor o suor, e possui menor variedade de temperatura. Disponível em @tati_piloto

Festejos de Altos

Os festejos em louvor a São José, na cidade de Altos (PI), vão acontecer de 9 a 19 de março. Este ano o tema será: “São José, exemplo e caminho de Comunhão com Jesus Cristo”, tendo como lema; “Corações ardentes, pés a caminho”. Padre Cláudio Lopes, Monsenhor Silvestre e Comissão Organizadora estão à frente do evento. Família da Dra. Martha Celina Nunes receberá a imagem peregrina de São José no dia 14 de março. A nona noite dos festejos que terá como tema: “EU SOU A LUZ DO MUNDO”, terá como padrinhos, dentre outros, os amigos Rodrigo Veras e Viliane Vieira, e também Kinha Veras e Fernando Veras. Os festejos acontecem na praça Cônego Honório, em frente à igreja de São José.

Guerra desnecessária; paz já...!

A guerra da Ucrânia completou 1 ano. O cataclisma envolve Rússia e Ucrânia. Motivo: entrada da Ucrânia no bloco da OTAN. Ao completar 1 ano, o que se viu foi grandes potências como Estados Unidos e Alemanha enviarem armas e tanques para fortalecer belicamente os ucranianos. A ONU, por sua parte, resolveu aumentar as sanções contra a Rússia. Todas essas medidas jamais trarão paz ao mundo, são lenhas na fogueira. Não se viu até agora uma grande manifestação de países em busca de um cordo de paz. Gente para tirar da cabeça do presidente ucraniano essa ideia idiota de fazer parte da OTAN, pois a OTAN é uma organização de guerra, não traz benefício para o bom convívio entre os povos. Como pode um presidente ver seu povo morrendo, suas cidades sendo destruídas, e insiste com essa ideia desnecessária de fazer parte da OTAN? A meu ver, o grande errado nesta guerra, dentre os errados, é o presidente ucraniano. Acordo de paz já, é o que o mundo precisa. Antes que a Rússia, ao se ver acuada, se valha de seu imenso arsenal atômico e deflagre uma guerra mundial com destruição sem precedentes... Neste momento, todos os cidadãos do mundo precisam gritar por PAZ. Não existe sentido para torcer por um ou outro lado. Só existe um lado; o da PAZ...!



Papo em Dia

ESTE ano a arqueóloga Niède Guidon fará 90 anos de vida. Destes, 44 anos vividos no Piauí à frente do Parque Nacional Serra da Capivara onde estudos orientados por ela demonstram que o Homo Sapiens estava no Piauí há 100 mil anos.

NO SHOW que fez em Fortaleza no carnaval, o cantor/compositor Zeca Baleiro homenageou a cantora Gal Costa . Ela que o projetou para o cenário nacional. A crítica o tem aplaudido pelo reconhecimento à força que a saudosa cantora baiana lhe deu. Gal faleceu em 9 de novembro do ano passado.

PARA quem gosta de perfumes como eu, bons perfumes, o ANAÍS ANAÍS, de Cacharel, está completando 45 anos este ano. Um clássico à base de essências de lírio que nunca saiu de linha.

E para quem é fã dela, a cantora VANESSA DA MATA fará show dia 11 de março, em Juazeiro do Norte (CE), aqui pertinho, no Praia Park Hotel.

Mulheres Elegantes







Vânia Guerra Pereira da Silva e Vera Lobão na elegante reunião do Clube do Chá na semana passada.







A presidente do Clube do Chá, elegante Vera Lobão, entre Francisca Aragão e Maria Clara Medeiros.







Eliane Nogueira e Marise Resende.







Mirian Furtado, Conceição Rego, Rosa Linhares, Lina Lages e Teresa Maria Alencar Rebêlo, na reunião do Clube do Chá, semana que passou, no Favorito Grill.



OAB em Pedro II

Hoje, o presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coêlho Neto, estará no município de Pedro II recebendo a doação de um terreno, cedido à Ordem pelo Sr. Paulo Robert. A entidade tem crescido muito sob a gestão do atual presidente.







Sintonia política

Secretário de planejamento da prefeitura de Teresina, João Henrique de Almeida Sousa, e o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Franzé Silva. Estado e município em busca de uma solução para o problema do transporte público de Teresina.







Negociação dos engenheiros - A comissão do Sindicato dos Engenheiros que negocia as demandas dos Engenheiros e Arquitetos da PMT, esteve conversando com os secretários de governo, MICHEL SALDANHA e com a secretária de finanças da PMT, Dra. Odimirtes, além do secretário de Planejamento MINISTRO JOÃO HENRIQUE SOUSA. Na pauta as demandas salariais dos engenheiros e Arquitetos... “Em uma negociação positiva, bem recebida pelo SEMGOV e Secretaria de Finanças, com apoio do Ministro João Henrique, acreditamos na celeridade de atendimento das nossas demandas, o que finalizaria o movimento LIBERAÇÃO ZERO”. Enfatizou o Engenheiro Florentino Filho, presidente do SENGE-PI.





É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no