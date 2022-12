Feira Nacional

Santana Oliveira hoje está em Belo Horizonte onde, com estande da CAMEDE (Cooperativa de Artesãos Mestre Dezinho), participa da 33ª Feira Nacional de Artesanato, da qual participam cerca de 3.500 artesãos de todo o país. Com o tema “200 anos da Revolução Industrial”, a feira tem sua abertura hoje e vai até o próximo domingo, e está acontecendo no EXPOMINAS, na capital mineira. Graças ao esforço dela, o estande do Piauí é sempre um dos mais atrativos nas feiras.

Sinal de Deus

Padre Tony Batista está definitivamente se aposentando de suas atividades como padre. Dia 31 deste dezembro, depois de 29 anos, ele apresentará seu último programa “Sinal de Deus” na Rádio Pioneira de Teresina.

Nivers

SÃO aniversariantes de hoje: Conceição Araújo, Antonio Florentino Filho, Maria Hilda Monteiro, Erinalda Feitosa, Nerina Castelo Branco, e Kátia Paulo... ONTEM, trocaram de idade: Mário Augusto Machado Soeiro Filho, Jorge Lopes, Jaqueline Carvalho Lima, César Moura Fé, Judas Tadeu de Andrade Maia, e o empresário e ex-vereador de Teresina, Geraldim Oliveira... No domingo, os parabéns foram para: Wener Bastos, e Reginaldo Carvalho... NO sábado, as flores foram para Ravena Napoleão do Rêgo Pinheiro.

DUAS FILIAIS

A PAX UNIÃO vai inaugurar duas novas filiais neste mês de dezembro. A primeira inauguração acontecerá no sábado, dia 10, no Povoado Mandacaru, em Matões (Maranhão), e a segunda, no dia 16, no Bairro Santa Maria da Codipi, em Teresina-PI.

SIMPLES

A decoração natalina do Palácio de Karnak foi aberta ao público dia primeiro, quem assina a simples decoração é a arquiteta Nathalia Holanda... O evento de abertura contou com a participação do secretário de Governo, Antônio Neto, e do secretário da Cultura, Carlos Anchieta, representando o Governo do Estado.

OPÇÃO

A empresária Van Fernandes iniciou dezembro reinaugurando o restaurante do Carvalho Super da Avenida Frei Serafim. O espaço funciona das 7h às 20h e conta com variadas opções. Uma ótima opção para quem precisa comer fora de casa!

CINEMA GRATUITO

Nos dias 15 e 16 próximos, o SESC Cajuína exibirá filmes piauienses dentro da programação da V Mostra Sesc de Cinema, no horário tarde/noite. Entrada gratuita.



Quem aniversaria hoje é a sofisticada, elegante e benemérita CONCEIÇÃO ARAÚJO. Uma mulher cheia de charme que representa com altivez a moderna e empoderada mulher piauiense. Extremamente simpática e carinhosa com todos, Conceição é daquelas que enche de brilho qualquer evento social, tanto pelo seu bom gosto em se vestir quanto por suas maneiras nobres de se portar no convívio em sociedade. Ela, uma das brilhantes sócias do filantrópico Granf Clube de Teresina de quem receberá homenagem. Além de todas as qualidades positivas, é amiga especial. Parabéns para ela que é bela por dentro e por fora!







O ativo e eficiente presidente do Sindicato dos Engenheiros do Piauí, Antonio Florentino Filho, também aniversaria na data de hoje.







Na semana passada, sócias do Clube do Chá reunidas no apartamento de Teresa Rebelo. A reunião foi de prestação de contas das atividades do clube filantrópico durante 2022.







Diretores do Iate Clube de Teresina, Gilson Vasconcelos e Zuíta, Carmelita e Tarcísio Freire, no jantar de posse do novo permissionário do restaurante do clube, na semana passada. O restaurante, antes Labareda, agora se chama “Sr. Chico”.







Quem também troca de idade hoje é Maria Hilda Monteiro que comemora com grande festa em sua bela residência na zona leste de Teresina. Será a “Noite da Amizade”. Salve ela!!!





































