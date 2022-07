Sábado aconteceu a solenidade de posse do novo presidente do Lions Clube Afonso Mafrense

Parabéns

O advogado tributarista e empresarial Sebastião Júnior usou as redes sociais para parabeniza a estagiária e agora advogada Tyfane Ribeiro, após esta receber recentemente sua carteira da OAB. "Estamos felizes em termos contribuído muito para sua formação e gratos por todo o seu comprometimento profissional”, disse o advogado.

POSSE NO LIONS CUBE

No sábado, no restaurante Labareda, no Iate Clube de Teresina, tivemos a grande solenidade de posse do novo presidente do Lions Clube Afonso Mafrense. Elesbão da Cunha Alcântara recebeu a presidência de Zelita Melo.





PAPO EM DIA

SEMANA passada não tivemos a habitual reunião do filantrópico Clube do Chá porque a anfitriã, Fernanda Carneiro, estava com Covid. A reunião dela será remarcada. FERNANDA sempre recebe com muito requinte.

VÂNIA GUERRA Pereira da Silva e José Wilson completam 56 anos de casados próximo sábado, dia 9. Bodas de Malaquita que eles irão comemorar com almoço em família.

PARA OS FÃS: Gal Costa se apresenta dia 24 deste julho no Festival de Inverno de Garanhuns (PE)... Aqui pertinho!

EM PORTO ALEGRE (RS), eu vi com meus próprios olhos, a Igreja Universal do Reino de Deus, vem fazendo relevante trabalho de ação social com moradores de rua: A ação inclui fornecimento de comida, doação de agasalhos, corte de cabelo, e até tratamento de saúde (incluindo dentário)... Uma ação que deve ser aplaudida e copiada.





João Henrique de Almeida Sousa e sua Michelle num brinde à vida. Ele, nome forte da nossa política!







Advogado Chico Couto ((esq.) esteve em audiência com o Conselheiro Rodrigo Badaró Almeida de Castro, do Conselho Federal do Ministério Público, em Brasília.







A presidente do filantrópico Granf Clube de Teresina, Ana Paula Ramalho, na semana passada esteve na Associação dos Cegos do Piauí fazendo doação de latas de suplemento nutricional em pó para completar a alimentação dos adultos carentes atendidos pela associação. Ela tem sido muito atuante em sua gestão na presidência do Granf. Aplausos!







Empresário Diego Oliveira curtindo o verão italiano nos ares da linda Firenze. Ele é um ilhéu que sabe viver!







Professora Gemma Galgani, com sua filha, a ilustre aniversariante da quinta-feira, 7, Dra. Bebel Barroso Mendes, advogada e assessora da presidência do Tribunal de Justiça do Piauí.







Elesbão da Cunha Alcântara é o novo presidente do Lions Clube de Teresina Afonso Mafrense. Na foto, com a esposa Mercês.







No evento do Lions Clube, Gilson Vasconcelos entregou flâmula de homenagem ao governador José Wilson Odorico. Ainda da gestão de Gilson na presidência do Lions Afonso Mafrense.







Mesa de honra do Lions Clube Teresina Afonso Mafrense, quando Zelita Melo passou a presidência para Elesbão Alcântara.







Presidente do Iate Clube, Tarcísio Freire (à dir), prestigiou a solenidade do Lions. Na foto com Olivio J. Fonseca e Gilson Vasconcelos.





























