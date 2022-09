Tudo pronto para o Festival GiraSol acontece sábado e domingo no Teresina Shopping.

Ampliação do HU

Segundo o diretor, doutor Paulo Márcio, o Hospital Universitário da UFPI, em Teresina, vai ampliar em 33% os seus leitos de UTI... Serão 28 unidades a mais... Isto vai garantir mais cirurgias, mais internações, mais vidas salvas... E, segundo ele, a obra ficará pronta em 70 dias.

ESPECIAL

UM bom dia especial para Paulinho Ferreira, médico Maurício Marques, Vânia Guerra Pereira da Silva, Maria Hilda Monteiro, Joyce Viana, e Conceição Araújo, que são da lista vip desta coluna.

Vem ao Piauí



Dia 4 de outubro chega à Teresina o professor Antônio Carlos Castrogiovanni (da PUC-RS e UFRGS). Será anfitrionado por seu ex-aluno, professor José Amâncio, que o levará aos Parques Nacionais da Serra da Capivara, Sete Cidades de Pedra, e Delta do Parnaíba. Em nossa capital, Castrogiovanni será hóspede do majestoso Metropolitan Hotel. Ele é doutor em Geografia com vários livros lançados. No mesmo dia 4, à noite, Gilka e Luiz Gonzaga Soares Viana irão oferecer um jantar de comidas típicas piauiense, em sua mansão, ao professor gaúcho.A juíza LOUSINA MIRANDA será anfitriã, em sua bela casa na Lagoa do Portinho, em Parnaíba, do professor Castrogiovanni, acompanhado do também geógrafo, José Amâncio.Em São Raimundo Nonato, quando da visita ao Parque Nacional da Serra da Capivara, Castrogiovanni deverá ter encontro com Niède Guidon.

Maracujá

Estão abertas as inscrições para o “Minicurso Fruticultura Tropical – Maracujás: cultivares, sistemas de produção e mercado”, disponível gratuitamente na plataforma e-Campo, a vitrine de capacitações on-line da Embrapa. Acesse: https://www.embrapa.br/e-campo/maracujas-cultivares-sistemas-de-producao-e-mercado. O curso será ministrado pelo pesquisador da Embrapa Cerrados (DF) Fábio Faleiro, o minicurso é destinado a produtores rurais, extensionistas, professores, gestores públicos e estudantes.

Visita jurídica

Alunos do curso de Direito da Faculdade Cesvale realizaram visita à penitenciária de presos provisórios de Altos (PI). Os alunos foram supervisionados pelos professores Ana Karina Campelo e Carlos Eduardo. Na unidade, a turma da Cesvale foi recepcionada pelo diretor, Luiz Torquato. Os alunos puderam ver o trabalho exercido pela administração pública nos cárceres.



Quem aniversaria na próxima quinta-feira, 16, é uma pessoa muito querida em nossa sociedade: o médico Maurício Marques. A comemoração será num almoço com sua mãe, Dona Zezé, após assistir à Santa Missa. Na semana passada, ele, já por conta da data, comemorou, em restaurante elegante da cidade, com as amigas: Concebida Costa, Marise Resende, senadora Eliane Nogueira, Vera Lobão, Teresa Alencar Rebelo, e Vânia Guerra Pereira da Silva. Dia 22, como presente de aniversário, ele embarca para Curitiba (PR) em viagem de passeio.







MARIA HILDA MONTEIRO, que sempre foi uma mulher alto-astral, já está nos preparativos para a grande festa de seu aniversário, dia seis de dezembro. Ela fala que este ano será uma festa diferente e que vai surpreender!







O casal de empresários Edmar José e Soraya Aguiar, participaram nos dias 8 e 9 deste mês do 5º Congresso Científico e o 11º Espaço de Negócios Ação Magistral em Porto Alegre- RS. O casal empreende há mais de 27 anos no ramo de farmácia magistral no Piauí.







Professor José Aírton Soares e professora Jesus na solenidade que comemorou os 37 anos da Faculdade Cesvale, semana passada.







Empresária Van Fernandes foi agraciada com Colar de Mérito na solenidade que marcou os 123 anos do Tribunal de Contas do Piauí. Ela recebeu a comenda das mãos da Conselheira, Lílian Martins.

Papo em Dia

DIA 21 deste setembro, Elvira Raulino será homenageada com grande festa/show em Altos, com presença de vários artistas, inclusive Elba Ramalho. MARA BEATRIZ é quem está na organização do evento.

PROFESSOR José Amâncio pegando a rota de São Luzi do Maranhão na sexta-feira, acompanhado de sua prima, Maria Deusuíta, residente em Brasília. Na capital timbira, será hóspede da sobrinha, nutricionista, Roberta Ribeiro.

EMPRESÁRIO Danilo Damásio e sua esposa Denise, estão na Europa, comemorando 20 anos de casados – Bodas de Porcelana. Têm retorno à capital mafrense, dia dezenove.

UMA boa oportunidade para renovar o guarda-roupa é a promoção “Liquida Moda Paraíba” que tem início nesta quinta-feira e vai até dia 24. ´E aproveitar!

CONSIDERADO o maior estilista do Piauí, OTÁVIO MENESES inaugurou seu atelier em Teresina, na Gabriel Ferreira nº 748, em frente à Capela do Instituto Dom Barreto, no centro da cidade.

