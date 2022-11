A exposição da pintora Dora Parentes no Sesc Cultural de Teresina vai ate dia 11/11

Prêmio SEBRAE TOP 100

A Cooperativa de Artesãos Mestre Dezinho – CAMEDE, aqui do Piauí, foi uma das selecionadas para receber o Prêmio SEBRAE TOP 100 de artesanato, por ser uma das mais importante no setor, em todo o Brasil. A solenidade de entrega será dia 17 próximo, no Rio de Janeiro. A Presidente da CAMEDE, Santana Maria Oliveira, acompanhada de cinco artesãos locais, estará lá para receber a homenagem. Muito merecida, por sinal.

Café da Manhã

Ontem pela manhã, tivemos no restaurante do Iate Clube de Teresina, Café da Manhã, o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa fez a entrega da Ordem de Serviço para a construção do Píer Flutuante que irá dar incremento aos esportes náuticos em nossa capital. O Café foi oferecido pela diretoria do Iate, tendo à frente o presidente, Tarciso Freire, e o diretor Gilson Vasconcelos (cuja a idealização da obra é ainda da sua gestão como presidente do clube).

Expo Dora Parentes

Vai até a próxima sexta-feira a exposição da pintora Dora Parentes no Sesc Cultural, em Teresina. Logo após esta exposição, a artista já prepara outra a ser realizada na sua galeria particular, em sua residência na Fazenda Real. A vernissage deverá reunir o grand monde teresinense!

Sopão do Granf

No domingo, um grupo de sócias do Granf Clube de Teresina, lideradas pela presidente Ana Paula Ramalho, foi ao centro de Teresina distribuir sopa aos moradores em situação de rua da cidade. Foram 100 pessoas alimentadas com sopa bem nutritiva, 100 pães e 100 águas mineral. O SOPÃO DO GRANF é uma ação social que deverá se repetir, afirmou a presidente. O Granf foi um dos clubes sociais de Teresina que mais realizou ações sociais filantrópicas este ano. De Parabéns a presidente Ana Paula, e a todas as sociais, pela preocupação com os menos afortunados em momento que ainda se fazem presentes os reflexos da Pandemia do coronavírus.

Aluna do IFPI nos EUA

Mais uma vez o Instituto Federal do Piauí (IFPI) teve uma de suas alunas selecionadas para participar do Programa Jovens Embaixadores. Desta vez, a contemplada foi a teresinense Dara Emanuelle Ataíde Oliveira, 15 anos, integrante do primeiro ano do curso técnico em Segurança do Trabalho, no Campus Teresina Central. Ela foi a única aluna do Estado escolhida para o JE 2023. Em 2022 esta mesma proeza foi alcançada por Elizabete da Natividade Fernandes, que cursa o Técnico em Logística. O projeto é i iniciativa da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos e leva estudantes de ensino médio da rede pública de todas as partes do Brasil para um intercâmbio de três semanas nos EUA.

FEIRA DA PARÓQUIA

Dias 16, 17 e 18 deste novembro, teremos a Feira da Paróquia no Salão Paroquial da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Teresina, das 9 às 20 horas. Será uma feira beneficente com renda destinada a entidades carentes, que venderá antiguidades, decoração, objetos de arte, vestuário, artesanato, presentes e alimentação. O Granf Clube de Teresina é um dos apoiadores da feira.

Obras iniciadas

Canteiro de obras para a construção do PÍER FLUTUANTE foi instalado pela prefeitura de Teresina, na Avenida Maranhão, em frente ao Iate Clube de Teresina. A ideia da construção do píer, que será mais uma opção de lazer para a cidade, além de incentivar as atividades náuticas dentro do estado do Piauí, foi desenvolvida pelo ex- comodoro GILSON VASCONCELOS. ...A edificação é uma iniciativa da prefeitura de Teresina, ordenada na atual gestão do Dr. Pessoa, e contou também com a participação da Emenda Parlamentar do Senador ELMANO FÉRRER. A construção terá o prazo de 120 dias para ser concluída e será realizada pela Construtora CONSTRUFORT... O Iate Clube, que tem como atual comodoro TARCÍSIO FREIRE, aguarda ansiosamente a conclusão do projeto, e oferecerá durante toda a estruturação do píer, o suporte necessário. Após a conclusão, o Clube ficará responsável pelo apoio logístico para os associados do Iate.

Chá na Serra

Sócias do Clube do Chá agendando excursão para Viçosa, no Ceará, no final de semana dos dias 18, 19 e 20 deste novembro, quando na oportunidade comemorarão os aniversários de Gláucia Vilarinho e Rosa Linhares. O passeio sendo organizado pela Miracéu Turismo, de Mirian Chaib.



Sócias do Granf Clube no domingo realizaram o sopão. Distribuição de sopa para moradores em situação de rua em Teresina.











Juliana Soares Aguiar e Caio Camilo da Silveira agora são marido e mulher. O casamento deles aconteceu no sábado durante bonita cerimônia em igreja evangélica de Teresina.







A presidente do Clube do Chá, Vera Lobão, entre Rosa Linhares e Vânia Guerra Pereira da Silva em recente reunião do Clube do Chá.







Todo o charme de Fernanda Portela Carneiro em destaque na coluna. Ela, sócia elegante do Clube do Chá.







Michelle Alves e João Henrique de Almeida Sousa em Paris onde o casal esteve na semana passada em viagem romântica, e também de negócios, pois Michele trouxe muitas novidades para sua loja MADEMOISELLE no shopping Riverside.

