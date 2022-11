Vem aí a promoção Madrugadão Paraíba, de 03 a 05 de novembro, das 23 às 07 horas.

DIA DE FINADOS

O Cemitério Parque e Crematório Jardim da Ressurreição preparou uma programação para receber aqueles que prestarão as suas homenagens aos seus entes queridos no dia 2 de novembro (Finados). A programação contará com duas missas, 8h e às 10h30, celebradas pelo Padre Osório, ações da Pax União, Ecoclínica Bem Cuidar e Floricultura 24H.

MADRUGADÃO

Para quem está esperando uma boa promoção para renovar o guarda-roupa ou comprar presentes de Natal, vem aí o Madrugadão Paraíba de 03 a 05 próximos, das 23 às 07 horas. A promoção acontecerá pela internet, quando o cliente fará suas compras no site do Armazém Paraíba (armazemparaiba.com.br)

PAPO EM DIA

No próximo sábado completa-se um ano do acidente que vitimou fatalmente a cantora Marília Mendonça. A cantora/compositora deixou uma herança de 500 milhões de reais, incluindo uma mansão luxuosa e um condomínio em Goiânia. Ela tinha somente um herdeiro, o filho Léo.

NO final de semana circulou uma informação de que o ex-senador Heráclito Fortes estaria internado em um hospital de Teresina. Informa sua assessoria que a notícia não é verdadeira; Heráclito está bem de saúde e, no momento, está em São Paulo com sua família.

DIRETORIA do Iate Clube de Teresina publicou nota lamentando a morte do médico Stanley Batista que faleceu no domingo. Stanley era irmão do diretor iateano, Carlos Iglezias, e foi secretário de saúde do Piauí, diretor da maternidade Evangelina Rosa, e professor da UFPI.

PAULINHO Ferreira, que tem por hábito a leitura, após nota nesta coluna, foi correndo comprar o livro “Andanças, do josé-freitense advogado Antonio Carlos da Costa e Silva. Ele é um curioso pela história de vida dos moradores dos municípios piauienses.

O QUE FUNCIONA

Informa o Sindicato dos Lojistas do Piauí que as lojas do centro de Teresina e as dos bairros, estarão fechadas amanhã devido ao feriado do Dia de Finados. Já os shopping centers abrirão em horários específicos que podem ser consultados nas redes sociais dos mesmos.

Francisca Aragão recebeu com categoria as sócias do Clube do Chá para reunião semanal. A reunião dela foi com almoço em restaurante elegante da cidade, na sexta-feira.



Francisca Aragão (anfitriã) e Vânia Guerra Pereira da Silva em elegante restaurante da cidade, na reunião festiva do Clube do Chá, na sexta-feira.







Vera Lobão e Teresa Alencar com Lúcia Silveira, senadora Eliane Nogueira, Rosa Linhares e Vânia Guerra Pereira da Silva na reunião de Francisca Aragão.







Francisca Aragão entre Lúcia Silveira e Vânia Guerra Pereira da Silva em elegante reunião do Clube do Chá.



Quem aniversaria no domingo, 6, é o Francisco de Assis da Silva da equipe vitoriosa da Sucesso Publicidade, do Grupo Claudino.







Eugênia e Florentino Filho em momento de sol e mar no litoral do Piauí no final de semana. O passeio foi em ritmo de família reunida.







Advogado Antonio Carlos da Costa e Silva na noite de autógrafos do seu livro “Andanças” onde escreve relatos da história do Piauí e de José de Freitas. O presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto foi prestigiá-lo.







A empresária farmacêutica Soraya Aguiar foi uma das homenageadas nas comemorações dos 60 anos do Conselho Regional de Farmácia na sexta-feira.

