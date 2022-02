Vereador Ronilson Reis , deu entrada em projeto de Lei criando o “Dia do Orgulho Hétero”

Pensando bem...

“Exige muito de ti e espera pouco dos outros. Assim, evitará muitos aborrecimentos” (Confúcio)





Orgulho hétero

Vereador Ronilson Reis, do Podemos, de Goiânia (GO), deu entrada em projeto de Lei criando o “Dia do Orgulho Hétero”. Se o projeto for aprovado, a data será comemora no terceiro domingo do mês de dezembro. Trata-se de uma reação ao Dia do Orgulho Gay, o que, ao meu ver, não contribui para a paz no mundo!

Nivers

Na lista dos aniversariantes de hoje: Iza Maria Madeira Martins Almeida (esposa do secretário Osmar Júnior), Zelita Marina da Silva (colunista gaudéria de Novo Hamburgo-RS), e o empresário Jesus Elias Tajra... Ontem aniversariou a empresária Cláudia Claudino e cabeleireiro Jacinto... NA sexta-feira, 20, trocaram de idade: Professora Alda Maria Rodrigues Neiva Veloso e Graciete Torres... NA próxima sexta-feira, 25, quem aniversaria é o advogado e empresário Antonio Pedro de Almeida Neto... Bons ventos a todos!

Papo em Dia

EMISSORAS de rádio que tocam músicas de carnaval estão estimulando as pessoas a brincarem o carnaval... O RIVER perdeu a Timemania, agora o credenciado é o time do Altos... SENADOR Elmano Férrer distribuindo Vade Mecum para os alunos estudantes de Direito da FACULDADE CESVALE... GERARDO MESQUITA, ortopedista de renome e muita competência, aniversariou no domingo... “Tive Covid, mas sobrevivi... Obrigada, Senhor!”, a frase é da socialite GILKA MARINHO VIANA que me disse que Dr. Viana, seu esposo, e Fatinha, sua secretária do lar, não tiveram... OS BANCOS estarão fechados durante o período do carnaval, somente os caixas eletrônicos estarão disponíveis para a população.

Campanha

Santana Oliveira está em São Paulo e, de lá, está engajando-se na campanha que está arrecadando recursos para o tratamento de saúde do jornalista Kenard Kruel. Ela comprou camisetas com estampa de TUTÓIA que ele está disponibilizando à venda. SE você também quiser ajudar, faça sua doação pelo PIX 130.755.433.49, ou se preferir, pode depositar na conta do Banco do Brasil, Ag. 5605-7, Conta Corrente 4429-6.

Todas as letras

Caetano Veloso estará completando 80 anos de vida este ano, em 7 de agosto. Para marcar a data, será lançado um livro reunindo todas as letras de músicas que ele escreveu até o último disco, “Meu Coco”. O livro está sendo organizado pelo poeta Eucanaã Ferraz através da editora Companhia das Letras.

Roleta



Evolução: Língua indígena desaparece após seu último falante vivo ter morrido no Chile... Sem evolução: Uma mulher mexicana é condenada a 100 chicotadas e 7 anos de prisão por ter denunciado abuso sexual no Catar (onde será realizada a próxima Copa do Mundo)... O carnaval de rua está proibido, mas os particulares vão bombar; é o que vai acontecer, por exemplo, no Espaço das Américas, em São Paulo, na próxima terça-feira, com o “Baile das Gloriosas” com as cantora Ludmilla e Glória Groove. Só Deus na causa, né!



Neide Medeiros, sócia querida e elegante do Lótus Clube de Teresina, foi ilustre aniversariante do último dia quinze. Flores para ela que também faz parte do Igapa Clube.







Cumprimentos para a empresária Cláudia Maria de Macedo Claudino que aniversariou na data de ontem e foi calorosamente cumprimentada recebendo inúmeras felicitações!







Sócios do Iate Clube de Teresina felizes com a quadra de Beach Tennis inaugurada na sexta-feira, 18. A quadra leva o nome do ex-comodoro Gilson Vasconcelos numa merecida homenagem a ele que tanto se esforçou para a construção dessa quadra. O clube vai oferecer aulas de Beach Tennis aos sócios. Atualmente, os instrutores estão sendo treinados pela Bel d’Ary.







Comodoro Tarcísio Freire discursa ao lado de Gílson Vasconcelos na inauguração da quadra de Beach Tennis, no Iate Clube de Teresina, na sexta-feira.







O deputado Wilson Brandão era só felicidade na linda festa de aniversário de sua netinha Luísa, na sexta-feira. “São 7 anos de muitas alegrias de crescimento familiar, de convívio na sociedade e na escola”, escreveu ele em seu instagram.







Doutora Jéssica Braga esteve em São Paulo, na semana passada, ministrando mais um curso de regeneração de pele através do seu método Magic Stril. O método dela tem sido requisitado pelos maiores esteticistas do Brasil e de vários países do mundo!







Modelos do cast da agência Cara Metade Models, do Barbosa silva, concorreram ao título de Galã Abre Alas do programa carnavalesco do Mariano Marques na TV O DIA. O vencedor foi o Iago Melo que é estudante de Engenharia Civil e ex-aluno do Colégio Dom Barreto.

