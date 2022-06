Abrindo a programação do Praia de Verão teremos a Meia Maratona do Teresina Shopping

BENA MOURA SANTOS RECEBEU O CLUBE DO CHÁ

Durante almoço refinado, em sua residência, Bena Moura Santos recebeu as sócias do filantrópico Clube do Chá para reunião semanal. O encontro foi marcado pela categoria e bom gosto da anfitriã.







Sócias do Clube do Chá reunidas na residência de Bena Moura Santos na reunião semanal do filantrópico.







A anfitriã, Bena Moura Santos, e a presidente do clube, Vera Lobão, na reunião do Clube do Chá.







Bena Moura Santos, Lina Lages, Teresa Alencar Rebelo, e Vânia Guerra Pereira da Silva.







Rosa Linhares e senadora Eliane Nogueira, lindas e elegantes na reunião do Clube do Chá.

PAPO EM DIA

FESTA junina do Lótus Clube de Teresina que seria realizada dia dezoito, foi cancelada por causa do falecimento da irmã de Aldora Ferreira que seria uma das anfitriãs.

MEU abraço de pesar para a amiga Valdívia Machado pelo falecimento de seu pai, professor Vitorino, ocorrido no sábado. Ele que foi professor dela, da própria filha, na época do Colégio Cursão.

EVENTO de moda, Piauí Moda House acontece hoje e amanhã no Centro de Convenções de Teresina. Contará com talk show de Arlindo Grund, amanhã, à noite.

MANHÃ JUNINA

O Iate Clube de Teresina promoverá grande manhã de sol, em ritmo junino, próximo domingo, 19, com muita animação e comidas típicas. Dentre as atrações, sanfoneira Pâmela Lima e Banda, e apresentação do Boi Precioso. Tudo a partir do meio-dia. O presidente, Tarcísio Freire, cuidando de todos os detalhes com muito esmero!

MEIA MARATONA TERESINA SHOPPING

Abrindo a programação do Praia de Verão, teremos dia 03 de julho a realização da Meia Maratona do Teresina Shopping, no horário das 6 às 10 horas da manhã. Serão cumpridas etapas de 7, 15 e 21 km. Todas com boas premiações. Inscrições pelo site do shopping: www.teresinashopping.com.br

BOLO DE MILHO

Neste período de festas juninas, Rosinha Rufino tem sido muito procurada por muita gente contratando comidas típicas da época, pois ela é especialista em comidas típicas da época. O bolo de milho que ela faz, por exemplo, é único em Teresina, imbatível, dos deuses... Contato: (86) 9 9405.7471.

ADVOGADO DATIVO

Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, está com projeto de implantar a expansão da Advocacia Dativa em nosso estado, projeto que vem sendo bem aceito e elogiado pelo mundo jurídico piauiense, e também a nível nacional. Ele resume: “Valorizamos o trabalho da Defensoria Pública, mas não tem como em curto/médio prazo a demanda dos cidadãos, notadamente que moram no interior, serem atendidas, daí a necessidade de contratação de advogados para a defesa judicial mediante posterior pagamento de justos honorários a serem estabelecidos pelo juiz diante da tabela da OAB. Há alguns anos estamos nessa luta e vamos continuar”. Ele ainda defende que várias comarcas voltarão a funcionar no interior do Piauí.

AGENDA VIP

Empresário Danilo Damásio na lista dos aniversariantes de hoje... Amanhã, troca de idade: Ivanária Sampaio (prefeita de Esperantina-PI), Maria de Lourdes Lima Nunes, cantor e promoter Zé de Maria (de Parnaíba-PI), Carmem Dolores Félix, Mariana Brennand Fortes, e o ex-deputado Warton Santos... No sábado, 18, a cantora Maria Bethânia completa 76 anos, e o ex-beatle, Paul McCartney, completa 80 anos de vida... GERVÁSIO Barbosa de Araújo aniversaria no próximo domingo, 19... Bons ventos a todos!



Matheus Guerra e sua namorada Juliana vieram de Recife para o casamento de Isadora & Roland Gabriel Théophile Jacob, ocorrido no sábado, 10, na Capela do Colégio Sagrado Coração de Jesus, em Teresina, do qual Matheus foi padrinho.







Em Brasília, advogado Chico Couto (à dir.) foi recebido pelo novo desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o maranhense Gustavo Amorim, recém eleito pelo Quinto Constitucional. Trataram de assuntos forenses.

ARRAIÁ DAS MARAVILHOSAS

No sábado, Valdenê e Renata Albino, mãe e filha, organizaram uma linda festa junina como manda a tradição da época, no Haras Noroeste, de propriedade delas. Festa essa que elas intitularam de Arraiá das Maravilhosas, onde somente mulheres participaram.







Roberta Albino, Dolores Gonçalves, Valdenê Albino, e Marlúcia Costa, vestidas a caráter, no Arraiá das Maravilhosas realizado por Valdenê no Haras Noroeste na tarde de sábado.







Valdenê Albino e Liana Portela, em estilo caipira chique, na Capela do Haras Noroeste durante o Arraiá das Maravilhosas, último sábado, com organização de Valdenê e Renata Albino.









