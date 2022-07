O Hemopi realizou uma ação em Teresina a fim de receber doações para o banco de sangue

NOVA INTEGRANTE

Empresária e presidente do Grupo Vanguarda do Piauí, Van Fernandes, foi apresentada como nova integrante do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS). O momento da consagração aconteceu no último dia 29 de junho em reunião do Comitê ABRAS e contou com um discurso emocionado da gestora que agradeceu o convite de João Galassi, presidente da associação. Van Fernandes promete somar com a representação feminina junto ao conselho com sua visão empreendedora e determinação.

BANCO DE SANGUE



Nesta quarta-feira (06), o Hemopi realizou uma ação no estacionamento da Câmara Municipal de Teresina a fim de receber doações para o banco de sangue, após um requerimento apresentado pela vereadora Pollyanna Rocha. A ação contou com a participação de parlamentares como o vereador Aluísio Sampaio (PP), doador de longa data, que aproveitou a oportunidade para contribuir com a campanha. O ônibus, adaptado para receber os doadores, ficou das 8h da manhã até às 14h, no estacionamento da CMT.

MOBILIDADE URBANA

Na quinta-feira, às 20 horas, no Blue Tree Towers Rio Poty Hotel, teremos o lançamento da COOPERTAPP-PI e do Aplicativo de Mobilidade Urbana, o TOP RÁPIDO E SEGURO. Será com a presença do vereador Marlon Luz, de São Paulo, grande incentivador do aplicativo.





PAPO EM DIA

CÉSAR MACEDO movimenta a bela Sobral (CE) com a Feijoada do Cesinha, dia 30 deste julho, no Vinas Buffet, com shows de Neném Cat, Átila Lopes e Banda Severina Brown.

A FEBRACOS rachou. Ovadia Saadia, de São Paulo, retomou a presidência da Federação Brasileira das Associações de Colunistas Sociais que estava com aninha Monteiro. O motivo foi incompatibilidade de gestão.

CONCEBIDA Costa aniversaria próximo dia 21. Passará a data em São Paulo com o esposo Eliezer. Quando retornar, reunirá grupo amigo para elegante comemoração. Em agosto, ela tem agenda marcada em Orlando, nos Estados Unidos!



Beto Pereira, piauiense radicado no Canadá, está em Altos, sua terra natal, passando temporada em seu sítio MOTEMA YA ZAMBA. Ele aniversaria amanhã e, na sexta-feira, reúne amizades para comemoração. Ao estilo Hubert De Givenchy, Beto é colecionador de artes, e soma no Motema, peças de vários países que visitou em circulada pelo mundo. Muita arte africana, inclusive o nome do sítio é africano. É o que se pode chamar de Paraíso. E ele aluga para eventos!







Ana Andrade, da lista das mais elegantes de Teresina, é aniversariante da sexta-feira. Receberá homenagem das amigas do Granf Clube, do qual é sócia.







Na sexta-feira, quem aniversaria é Ticianny Machado, que comemora ao lado do esposo Ciro e dos filhos Valentina e Ciro Filho. A aniversariante é filha dos saudosos Teresinha e Antônio Machado Lima.







José Aírton Veras aniversariou no domingo, 10, e comemorou com festa em ritmo de família reunida. Sua filha Marcela Lívia escreveu em sua página no Instagram: “10/072022, 70 anos do papai! E essa é a melhor foto que temos da família! Ele aguentou até às 22 horas, pois estava feliz com o dia! Como foi especial viver algo tão simples e tão significativo na vida da gente!... Eu só peço a Deus que lhe dê muita saúde, pois ele ainda tem um longo caminho como porto seguro dessa família. Nós te amamos muito!”







Quem comemorou aniversário no domingo, 10, foi o empresário Adão Rodrigues dos Santos que ganhou comemoração especial organizada pela esposa Socorro.





Maria Hilda Monteiro foi abraçar o Dr. Paulo Gayoso que comemorou 80 anos de idade na sexta-feira com um sofisticado Café da Manhã.







Tarcísio Freire e sua Carmelita no jantar de despedida do comandante da Capitania dos Portos no Piauí, Maxwell Denigres que será sucedido por José Eduardo. Foi na quinta-feira, no restaurante Labareda do Iate Clube de Teresina.







Vanessa Machado e David Tajra casam-se próximo sábado, 16, em cerimônia católica, às 19h30min, na Capela Mater Dolorosa (do Colégio Dom Barreto). Após a cerimônia os noivos recepcionarão os convidados com big festa no Bliss Favorito Buffet. A noiva é filha de Valdívia e Mário Augusto Soeiro Machado, e o noivo, de Sônia Regina e Raimundo Tajra Melo.





