Altos: Homem é condenado por matar amante estrangulada em açude

Edmilson Nunes Brandão foi condenado pelo Tribunal do Júri a 27 anos de prisão em regime fechado por assassinar Cleudia Maria Medeiros de Sousa. O julgamento do caso ocorreu no dia 04 de julho, na cidade de Altos.



Segundo a denúncia do Ministério Público do Piauí, Edmilson estrangulou a vítima até a morte em um açude em Altos. Imagens de circuitos fechados de televisão mostram que o réu levou a vítima em direção ao local, retornando sem ela algumas horas depois. Os dois mantinham um caso extraconjugal.

De acordo com o exame pericial cadavérico, a morte se deu por asfixia com fratura do pescoço, e não por afogamento, como havia declarado o réu. Além disso, na ocasião da prisão, foram encontrados em poder dele roupas e outros objetos da vítima.

O corpo de Cleudia foi encontrado no dia 14 de agosto de 2021. Edmilson foi condenado por homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel.





