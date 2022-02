VÍDEO: caminhonete colide com ônibus de passageiros na BR-343 em Altos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-PI) foi chamada a atender um acidente grave que ocorreu por volta das 19 horas desta quarta-feira (23) no quilômetro 317 da BR-343 em Altos. Uma caminhonete modelo D-10 colidiu frontalmente com um ônibus de passageiros da empresa Transfurtado que fazia percurso entre Sigefredo Pacheco e Teresina.







De acordo com o relatório da ocorrência encaminhado pela PRF, o acidente teria sido causado pelo motorista da caminhonete, que invadiu a pista contrária ao tentar fazer uma ultrapassagem e acabou colidindo de frente com o ônibus que seguia em sentido oposto.

“O veículo D-10 desrespeitou as normas de circulação quando tentou realizar a ultrapassagem irregular de veículos que se encontravam em fila, parados. Na tentativa, colidiu frontalmente com o ônibus que seguia em sentido contrário. As causas presumíveis são desobediência das normas de circulação”, explicou a polícia em nota.



O ônibus levava passageiros, mas nenhum deles sofreu qualquer lesão. O motorista, um senhor de 54 anos, também saiu ileso. Já o condutor da caminhonete, um homem de 58 anos, sofreu lesões graves porque ficou preso às ferragens do veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer sua retirada e ele foi encaminhado às pressas por uma ambulância do SAMU para o HUT.

A PRF fez teste de alcoolemia no motorista do ônibus e o resultado deu negativo. O teste de alcoolemia no condutor da D-10 não foi feito devido à gravidade das lesões sofridas por ele. A prioridade, relatou a polícia, era o socorro à vítima.

