Chacina em Baixa Grande do Ribeiro: polícia investiga execução e faz buscas por suspeitos

Equipes da Polícia Civil do Piauí estão realizando diligências no município de Baixa Grande do Ribeiro, onde ocorreu uma chacina no último domingo (23), resultando em quatro mortes. A polícia segue algumas linhas de investigação para localizar os executores do crime.



O gerente de Polícia do Interior (GPI), delegado Célio Benício, destacou que a Polícia Civil de Uruçuí, que atende a região, está realizando diligências para identificar e prender os criminosos. Para isso, policiais de Teresina estão se deslocando para a região. “A equipe que preside a ocorrência já tem várias linhas de investigação, mas tudo está sendo apurado para que nenhuma injustiça seja cometida”, disse.



(Foto: Reprodução/Redes sociais)

As vítimas foram identificadas como Luiz Pedro Dalcin (61), pai de Luiz Antônio Dalcin (34) e Gustavo Dalcin (36), além do funcionário da família, Leonilton Sousa da Silva (33). Duas pessoas que estavam na residência conseguiram fugir do local. Eles seriam amigos da família e estariam de passagem pelo Estado. As testemunhas já foram ouvidas pela polícia.



“Essas testemunhas chegaram a ser abordadas pelos criminosos, que estavam encapuzados. Eles deram detalhes da dinâmica do crime. Disseram que estavam confraternizando na noite anterior. As testemunhas chegaram há poucos dias na região, seriam amigos da família e vieram do Sul do País. A abordagem ocorreu por volta das 7h da manhã e estavam dormindo no momento do crime. Eles chegaram a relatar que os criminosos os acordaram e eles até chegaram a achar que se tratava de uma brincadeira das vítimas. Em seguida eles foram levados ao terraço da casa, quando foram iniciadas as execuções, mas eles conseguiram fugir e procuraram a polícia”, relata o delegado Célio Benício.



A linha de investigação seguida pela Polícia Civil é de execução, uma vez que nada foi subtraído da residência. A polícia também investiga se a família estaria recebendo ameaças.



