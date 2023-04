Chacina em Baixa Grande do Ribeiro: três pessoas da mesma família e funcionário são mortos

Um crime chocou a cidade de Baixa Grande do Ribeiro, cidade que fica a 583km da Teresina. Três pessoas de uma mesma família e um funcionário foram mortos por disparos de arma de fogo no início da manhã deste domingo (23). De acordo com informações repassadas ao Portal O Dia pelo delegado Célio Benício, o crime ocorreu por volta das 7h da manhã.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Os mortos seriam um pai, mais dois filhos e a quarta vítima seria um funcionário, que não tiveram a identidade revelada. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram as quatro vítimas dentro de uma casa, mortos em um espaço que parece ser um terraço. Há ainda no local alguns móveis revirados, porém não se tem informações se foi levado algum item da residência.

"A polícia está investigando esse crime e, até o momento não identificamos os autores dos tiros, nem qual seria a motivação das mortes", informou o delegado da Gerência de Policiamento do Interior. As buscas seguem durante esta tarde.

