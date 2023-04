Chacina em Baixa Grande do Ribeiro: Polícia prende um dos suspeitos do crime; veja

A Polícia Civil prendeu na manhã desta terça-feira (25) um homem que seria acusado de participação na chacina de Baixa Grande do Ribeiro, ocorrida no último domingo (23). O nome do preso não foi revelado, mas de acordo com o delegado Célio Benício ele foi preso na própria cidade onde ocorreu o crime. Investigações iniciais apontam para a existência de uma rixa entre o líder do grupo criminoso que cometeu os disparos e as vítimas.

“A motivação a gente acredita que seja uma rixa entre o líder da situação de quem arquitetou tudo e concluiu, com os irmãos. Inclusive de um jurar o outro (de morte)", disse o delegado Célio Benício, da Gerência de Policiamento do Interior (GPI).

As vítimas foram identificadas como Luiz Pedro Dalcin (61), pai de Luiz Antônio Dalcin (34) e Gustavo Dalcin (36), além do funcionário da família, Leonilton Sousa da Silva (33). Duas pessoas que estavam na residência conseguiram fugir do local. Eles seriam amigos da família e estariam de passagem pelo Estado. As testemunhas já foram ouvidas pela polícia.

