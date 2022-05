Demerval Lobão: ambulância se envolve em acidente grave na BR-316

Uma ambulância da cidade de Lagoinha do Piauí se envolveu em um grave acidente na madrugada deste sábado (14), no município de Demerval Lobão. Mais quatro veículos, incluindo um caminhão, e uma pessoa teve ferimentos graves.



A colisão ocorreu por volta das 4h10, no Km-35, quando um veículo de carga pendeu para a esquerda, atingindo outro veículo, que desgovernou-se, saiu da pista e atingiu uma árvore. De acordo com uma análise preliminar da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carga do veículo estaria mal acondicionada. O condutor de 43 anos realizou o teste de alcoolemia, mas foi constatado que não houve ingestão de bebida alcoólica pelo motorista.



(Foto: Divulgação/redes sociais)

Não foi possível realizar o teste no motorista do outro veículo, devido estar com ferimentos graves e necessitar de atendimento urgente. Segundo a PRF, o motorista de 37 anos teve ferimentos graves e foi encaminhado ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT). Os demais feridos foram socorridos e encaminhados para o hospital da região.



Um dos veículos envolvidos no acidente transportava um carregamento de bananas. As frutas ficaram espalhadas na pista, bem como outros destroços. A PRF fez o controle de trânsito na via e o Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer a limpeza da pista.



