Há nove dias sem água, moradores de Demerval Lobão usam água da chuva para sobreviver

Famílias que moram em diferentes bairros do município de Demerval Lobão, região Sul do Piauí, estão sofrendo há nove dias com o desabastecimento de água. No bairro Cidade Nova, um dos mais afetados pela falta de água, o problema já se arrasta desde o dia 19 de março.



Os moradores relatam que a situação está gerando inúmeros problemas, especialmente porque as famílias não conseguem realizar as tarefas básicas de casa, como a limpeza e a cozinhar. O frentista Francisco Antônio Sobrinho (30) conta que está usando a água da chuva para sobreviver.



“A gente tem que ficar na chuva para encher os baldes e usar a água para fazer a comida e as necessidades fisiológicas. Por várias vezes, durantes os nove dias, nós ligamos para a Agespisa, mas eles falam que uma equipe está vindo de Teresina para Demerval Lobão e essa equipe nunca chegou”, desabafa.



No bairro Cidade Nova a falta de abastecimento já ocorre há mais de três anos. O morador complementa a denúncia e pontua que “tenho duas filhas pequenas que praticamente não banham direito mais”, lamenta o morador.



Uma moradora, que preferiu não ser identificada, disse que tem pedido ajuda dos vizinhos para fazer as atividades domésticas. "A água não sai das torneiras. Toda vez isso acontece. Temos água a cada 15 dias e ficamos quase um mês sem. Não dão satisfação e quando atendem tratam a gente com grosseria. A conta vai vir, teremos a opção de não pagar também?", questionou.



Contraponto

Por meio de nota, a assessoria de Comunicação da Agespisa informou que está ciente da reclamação dos moradores e que está adotando medidas para solucionar a problemática. Segundo a concessionária responsável pelo abastecimento, o problema tem ocorrido porque a bomba do Poço 08, que atende o bairro Cidade Nova, queimou.



De acordo com a nota, recentemente a Prefeitura de Demerval Lobão urbanizou o local e construiu uma ‘casinha’ em cima do poço, dificultando a manutenção da bomba. Para retirá-la, é necessário o auxílio de um caminhão, entretanto, todos os três equipamentos da Agespisa, aptos para realizar essa retirada, estão atendendo outras cidades, realizando a troca da bomba que também queimaram devido à oscilação de energia.

“Estamos aguardando concluir o serviço no município de Regeneração para que o caminhão seja direcionado para Demerval Lobão e realize a retirada da bomba. Sendo assim, a Agespisa não tem uma data exata de quando revolverá o problema, uma vez que depende de um equipamento especial”, reforçou a nota da concessionária.

