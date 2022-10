Moradores reclamam de falta de água há três dias em Demerval Lobão

Moradores do bairro Cidade Nova 2, no município de Demerval Lobão, no Sul do Piauí, reclamam da falta de água que já dura três dias na região.



Segundo o relato dos moradores, o problema afeta a realização de tarefas básicas como a comida e a higiene pessoal. Francisco Area mora no bairro e afirma que o problema permanece mesmo depois de constantes ligações à Agespisa, concessionária responsável pelo abastecimento.

“Já liguei várias vezes, mas ninguém atende. Fiquei até achando que era por causa do feriado antecipado dos servidores estaduais, mas acredito que é preciso ter uma equipe atuando. Não é possível a gente ficar sem água desta maneira”, conta.

Para contornar o problema, alguns moradores precisam recorrer à alternativa de buscar água em bairros afastados e controlar o consumo em caixas de água.

“Praticamente quase todas as casas já não têm mais água. A água que estava armazenada na caixa d’água praticamente acabou e outras residências já não têm mais o produto”, completa.

O PortalODia.com entrou em contato com assessoria de comunicação da Agespisa, que informou que o motivo para a falta de fornecimento de água no bairro ainda é desconhecido. A concessionária informou ainda que enviará uma equipe ao local para tentar identificar as possíveis causas para a falta de água.

