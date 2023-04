Em cota de inundação, rio Longá pode chegar a 7,90 metros neste sábado em Esperantina

O rio Longá em Esperantina, que atingiu cota de inundação , deve continuar subindo neste sábado (01). Segundo previsão do Boletim de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Parnaíba, o nível pode chegar a 7,90 metros nas próximas 8h. Nesse sentido, as atenções das autoridades devem se voltar para as regiões ribeirinhas.



Foto/Divulgação

O boletim divulgado na manhã deste sábado revela ainda que rio ficará 50 centímetros acima da cota de inundação. Esta cota foi atingida após as fortes chuvas que ocorreram na quinta-feira (30) e na madrugada desta sexta (31). Os rios Marathoan, em Barras, e Parnaíba, em Luzilândia, estão em cota de alerta.

Na capital piauiense e no munícipio de Timon, no Maranhão, o nível atual do rio Parnaíba é de 3,93 metros sendo que está prevista uma pequena redução nas próximas horas para 3,90 - permanecendo dentro da normalidade.

