Esperantina: justiça mantém prisão preventiva do acusado de agredir homem em restaurante

O juiz João Manoel de Moura Ayres manteve a prisão preventiva do educador físico Joe Natur de Alcântara, acusado de ter agredido um homem em um restaurante na cidade de Esperantina. Joe responde também a outro processo por violência doméstica em razão das agressões físicas praticadas contra sua esposa. A prisão preventiva foi mantida após o acusado passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (14).



A Polícia Civil representou pela prisão do acusado após ter acesso às imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, que mostram Joe agredindo com socos e chutes um senhor de 49 anos. De acordo com o delegado Ayslan Magalhães, titular da Delegacia Regional de Esperantina, a vítima teria filmado o acusado, que estaria saindo do restaurante sem pagar a conta.



Foto: Reprodução/Rede Social

“O acusado estava tendo uma discussão com a esposa, viu que estava sendo gravado e investiu contra a vítima porque pensou que ele estava filmando a briga. A vítima, na verdade, estava filmando o acusado e a placa do carro dele para que o estabelecimento pudesse ir atrás dele depois cobrar a conta. Isso que nos foi informado”, explicou o delegado.

Além do processo por lesão corporal, Joe Natur de Alcântara também foi intimado a comparece à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), em Esperantina, em razão das agressões praticadas contra a esposa. A mulher esteve na polícia prestando depoimento e confirmou ter sido vítima de violência doméstica.

Esta não é a primeira vez que Joe Natur de Alcântara responde por lesão corporal. Em 2016, ele também foi pronunciado em outro processo por agressões à esposa.

