Homem é espancado em restaurante por filmar cliente que teria saído sem pagar conta

Um homem ainda não identificado ficou gravemente ferido após ter sido agredido com socos e chutes por outro indivíduo em um restaurante na cidade de Esperantina. O caso aconteceu no começo desta semana após a vítima filmar o agressor, que teria saído do estabelecimento sem pagar a conta. O momento foi registrado pelas câmeras de segurança do local.



A situação começou quando a vítima ficou sabendo que um cliente estaria deixando o restaurante na companhia da esposa após se recusar a pagar a conta do que consumiu. O senhor de 49 anos, então, pegou o celular e foi filmar o momento em que o homem de 27 anos vai embora discutindo com a mulher. Ao se ver sendo gravado no estacionamento, o indivíduo avançou na direção da vítima.

Quem dá mais detalhes é o delegado Ayslan Magalhães, titular da Delegacia Regional de Esperantina: “Segundo relatos, este senhor de 49 anos foi informado pela garçonete que o rapaz estava saindo sem pagar a conta. O senhor foi tentar filmar o homem e a placa do carro dele para o estabelecimento ir atrás dele depois. Só que o homem achou que ele estava era filmando a discussão dele com a esposa. Ele, então, saiu do carro e, de forma violenta, desferiu vários murros no rosto da vítima, que caiu e continuou sendo pisoteada. A agressão toda não durou mais de 20 segundos”, relata.

Após agredir o senhor de 49 anos, o homem foi embora com a esposa. A vítima foi socorrida pelos funcionários do estabelecimento e apresentava ferimentos graves no rosto. Segundo a polícia, o senhor sofreu um corte profundo na cabeça e foi constatada lesão grave com perigo de vida. “O agressor responderá por lesão corporal grave e ainda tem outro processo por violência doméstica, porque ele também agrediu a própria esposa. Esse caso está sendo investigado pela Delegacia da Mulher”, finaliza o delegado Ayslan.



Foto: Reprodução

Agressor também responderá por violência doméstica contra a esposa

Titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Esperantina, a delegada Rosa Chaib explicou que o homem de 27 anos que agrediu o senhor de 49 no restaurante também agrediu a esposa. A informação foi confirmada pela própria vítima em depoimento. Na segunda-feira (11), a delegada foi procurada por uma mãe informando que uma jovem havia sofrido agressões supostamente pelo pai de sua neta.

“A vítima primeiramente se recusou a procurar a polícia e até mesmo a passar pelo exame de corpo de delito. Mas a posteriori, ela compareceu à delegacia de Esperantina e foram realizadas todas as diligências exigidas. O suposto agressor foi devidamente identificado, localizado e intimado, colhemos o interrogatório e ele foi colaborativo com a polícia”, explicou a delegada.

A polícia representou pela prisão do agressor e o mandado concedido pela justiça foi imediatamente cumprido. Nesta sexta-feira (14), ele passará por audiência de custódia.

