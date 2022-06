Filho tenta estuprar, esfaqueia e joga a própria mãe dentro de poço em Esperantina

Uma mulher sofreu tentativa de estupro, foi esfaqueada e jogada dentro de um poço na cidade de Esperantina, a 188 km de Teresina. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (27), no bairro Pedreiras.

Segundo a delegada Rosa Chaib, o principal suspeito de ter cometido o crime é o filho adotivo da vítima, um adolescente de 16 anos.

"Em seu relato, a vítima nos contou que ele tentou forçosamente ter relações sexuais com ela e ela não quis. Como ela não quis, ele desferiu dois golpes de faca e a mulher foi jogada em um poço", relatou a delegada.

A vítima foi atingida por dois golpes de faca na região do pescoço. Segundo a delegada, vizinhos que moram próximo ao local do crime ouviram os pedidos de socorro e conseguiram retirar a mulher de dentro do poço.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima, em seguida, ela foi encaminhada para o Hospital Estadual Doutor Júlio Hartman, em Esperantina, sendo posteriormente transferida para o Hospital Regional de Piripiri. Contudo, devido à gravidade dos ferimentos, a paciente foi encaminhada para o Hospital de Urgências de Teresina (HUT).

Ainda de acordo com a delegada, a paciente está consciente, porém o seu estado de saúde é grave. Até o momento, a Polícia Civil não confirmou se o menor foi localizado e apreendido.

