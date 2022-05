Políticos piauienses lamentam a morte de Alvimar Martins, prefeito de Pedro II

Políticos do Piauí usaram suas redes sociais para lamentar o falecimento de Alvimar Martins, prefeito de Pedro II, que veio a óbito neste sábado (21), após oito dias internado em Teresina. Aos 65 anos, Alvimar foi vítima de câncer de próstata, luta que já vinha travando há cerca de um ano.

O senador Ciro Nogueira (Progressistas), Ministro Chefe da Casa Civil, destacou a tristeza pela partida do prefeito. "Recebemos com muita tristeza a notícia do falecimento de nosso estimado amigo Alvimar Martins, prefeito da minha querida cidade de Pedro II. Homem honrado e bom, deixará em todos os que o conheceram um vazio difícil de ser preenchido. Expressamos condolências e solidariedade à família, ao povo de Pedro II, aos amigos e admiradores deste homem que, em vida, serviu com grandeza desprendimento à sua terra e à sua gente", lamentou o ministro.



O deputado estadual Wilson Brandão (PP) também expressou a tristeza pela perda do amigo e o homenageou em suas redes sociais. Segundo o deputado, Alvimar Martins deixou um legado de amor e entrega por Pedro II.

“O adeus ao nosso eterno Guerreiro, Alvimar Martins, que nos deixou na manhã de hoje, dia 21 de maio, data que jamais será esquecida pelos seus amigos, familiares e conterrâneos pedrossegundenses. O prefeito deixa um legado de amor e entrega por Pedro II, cidade pela qual exerceu o mandato de prefeito por quatro oportunidades. Nossas mais sinceras condolências à família enlutada e a todos que perderam um grande amigo, um grande homem. Que Deus o tenha em um bom lugar, meu nobre amigo!”.



O senador Elmano Férrer (Progressistas), registrou sua solidariedade para com a família e amigos do prefeito Alvimar. “Recebemos com muita tristeza a notícia do falecimento do prefeito Alvimar Martins, de Pedro II. Ele era um grande gestor e nosso colega no partido Progressistas. Que Deus o receba de braços abertos e console sua família. Também registro minha solidariedade a todas as pessoas que o amavam, especialmente os moradores de Pedro II”.

Quem também externou o sentimento de perda foi o presidente estadual do Progressistas, Júlio Arcoverde. “Recebi a triste notícia do falecimento do prefeito progressistas do município de Pedro II, Alvimar Martins, vítima de câncer. Deixo meus sentimentos aos familiares e a todos munícipes de Pedro II por essa triste partida. Que Deus possa consolar a todos!”.

O vereador de Gilbués, Henrique Guerra, pontuou que Alvimar Martins trabalhou com muita garra pelo crescimento de Pedro II. “Com grande tristeza nos despedimos, do prefeito Alvimar Martins, que trabalhou incansavelmente pelo desenvolvimento do município de Pedro II. Neste momento de dor, nos unimos aos familiares que agora lamentam esta grande perda”.

Entenda

O prefeito de Pedro II, Alvimar Martins (Progressistas), faleceu na manhã deste sábado (21) após complicações de um câncer de próstata. Ele estava intubado na UTI de um hospital particular em Teresina, com diagnóstico de choque-séptico (infecção generalizada).

O gestor estava internado desde o último dia 13 de maio deste ano, após enviar à Câmara Municipal de Pedro II o pedido de afastamento para tratar um problema de saúde. Segundo boletim médico divulgado na última quinta-feira (19), Alvimar Martins estava em ventilação mecânica e em uso de drogas vasoativas.

Alvimar Martins deixa sua esposa, Eleonora Uchôa e quatro filhos: Alvimar Junior, David Salomão, Luana Stela e Inácia Raquel.





