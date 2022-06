Homem morre após bater carro na traseira de caminhão na BR-316

Um homem de 28 anos que não teve o nome informado faleceu após bater o carro que conduzia na traseira de um caminhão enquanto trafegava pela BR-316 entre as cidades de Picos e Alegrete. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-PI), a vítima veio a óbito após o resgate no trajeto para o hospital na ambulância.



Leia também: Grave acidente deixa mãe e filho mortos na BR 316, em Marcolândia



Foto: Divulgação/PRF-PI

Já o motorista do caminhão não sofreu qualquer lesão. Segundo o relatório de ocorrência da PRF, ambos os veículos transitavam no sentido Picos para Alegrete quando aproximadamente no quilômetro 324, o automóvel modelo Honda Civic colidiu na traseira do caminhão Mercedes Benz. Após a colisão, o motorista do Civic permaneceu desacordado no veículo.

A PRF acionou o Corpo de Bombeiros de Picos para auxiliar na retirada do homem das ferragens. A vítima foi socorrida com vítima, mas faleceu a caminho do Hospital Regional Justino Luz, em Picos. A PRF fez teste de alcoolemia no condutor do caminhão, mas o resultado deu negativo para embriaguez ao volante. Não foi feito teste de alcoolemia no motorista do Civic já que a prioridade era socorrê-lo.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da PRF