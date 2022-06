Motociclista dorme na direção e morre em acidente em Picos

Um homem de 25 anos que não teve a identidade divulgada morreu em um acidente ocorrido na BR-407, no município de Picos, região Sul do Piauí. O acidente ocorreu por volta de meia-noite desta segunda-feira (13).

Imagem ilustrativa. (Foto: PRF)

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima fatal estava em uma motocicleta quando saiu da pista e tombou, o que ocasionou a queda do condutor. De acordo com a PRF, a suspeita é de que o motociclista tenha dormido enquanto pilotava o veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas constatou o óbito ainda no local do acidente. A perícia da Polícia Civil também esteve no local colhendo mais informações sobre o fato e o corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal.