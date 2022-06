Uso de máscara volta a ser obrigatório nos centros de saúde de Teresina a partir de hoje

A partir desta segunda-feira (13) será obrigatório o uso de máscara para se ter acesso aos centros e unidades de saúde em Teresina. A medida consta no decreto da Prefeitura publicado na edição de hoje do Diário Oficial. A decisão de retornar com a obrigatoriedade do uso da máscara foi tomada pelo COE (Comitê Municipal de Operações Especiais contra a Covid) na última sexta (10) após aumento de 385% nos casos de covid na capital.



Em Teresina, o uso da máscara deixou de ser obrigatório em locais fechados no dia 14 de março após queda nos registos de contaminação pelo coronavírus. No entanto nas últimas semanas, o número de novos casos vem subindo ao passo que as autoridades em saúde percebem uma certa demora da população em procurar os postos de saúde para receber as doses de reforço.



O COE recomenda a obrigatoriedade do uso da máscara em todos os centros de saúde da capital e pede que as pessoas procurem atualizar seu cartão de vacinas com a terceira e quarta dose dos imunizantes contra a covid-19. Aquelas pessoas que ainda não tomaram as doses de reforço devem usar máscaras em locais abertos e fechados também, sobretudo naqueles espaços em que há aglomerações.

Nos locais aonde há até 500 pessoas, o uso da máscara também voltou a ser obrigatório.

O infectologista Walfrido Salmito lembra que a vacina é a maior defesa contra a covid-19 e isso está atestado nos índices da doença em Teresina. Apesar da alta de mais de 300% nos casos confirmados nos últimos dias, o número de internações graves caiu e o de internações no geral reduziu na casa dos 55%.

