Uso de máscara em ambientes abertos deixa de ser obrigatório em Teresina

A partir de hoje (14), os teresinenses não são mais obrigados a usar máscara em ambientes abertos. A medida consta no decreto assinado e publicado no último dia 07 de março pelo prefeito Dr. Pessoa (MDB). O uso obrigatório de máscara contra a covid-19 foi revogado em atividades ao ar livre, incluindo as recreativas e esportivas, exceto aquelas que gerem aglomerações em shows, espetáculos e arquibancadas.

Vale lembrar que em locais como transportes públicos e veículos de pequeno porte destinados ao transporte de passageiros, o uso da máscara continua obrigatório.

As medidas de flexibilização foram tomadas conforme análises do COE (Comitê de Operações Especiais Municipal) dos dados mais recentes da covid-19 em Teresina. “Essa programação está sendo estudada diariamente junto aos dados coletados com informações sobre números de atendimentos por síndromes gripais, os indicadores de internação e o indicador de óbito”, explicou o médico virologista Marcelo Adriano, membro do COE.



Em termos de controle da pandemia, Teresina se encontra na chamada faixa verde, ou seja, aquela que indica baixa transmissão.

A flexibilização do uso da máscara na capital piauiense é a segunda etapa do afrouxamento das medidas sanitárias adotadas pelo poder público e pelas autoridades de saúde. A primeira fase se iniciou no dia 07, quando no decreto a Prefeitura retirou a limitação de horários para realização de eventos, shows, espetáculos e festas, respeitando-se 70% da capacidade do estabelecimento e as exigências da vigilância sanitária.

Bares e restaurantes também tiveram a limitação de horário de funcionamento retirada naquele primeiro momento.

Já as próximas etapas incluem a retirada do uso obrigatório de máscara para locais fechados como escolas e academias, respeitando-se as regras de distanciamento social. Esta está prevista para começar no dia 28 de março.

