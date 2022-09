Ouro avaliado em mais de R$ 1 milhão é apreendido pela PRF em Picos

Quase cinco quilos de ouro foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Picos, no sul do Piauí. A apreensão está avaliada em R$ 1,4 milhão. Durante abordagem, que ocorreu na tarde de ontem (28), na BR-316, um homem foi preso em flagrante.

De acordo com informações da PRF, o motorista conduzia um veículo que vinha do Pará, com destino ao Ceará. Durante a fiscalização, ele apresentava histórias inconsistentes. Ao revistarem o carro, os policiais encontraram, debaixo do carpete do banco dianteiro, um pacote contendo 4,95 Kg em barras de ouro.

Ele alegou que, na semana anterior, saiu da cidade Juazeiro do Norte (CE) com destino a cidade de Itaituba (PA), onde recebeu o pacote com ouro em uma empresa da cidade. No momento da abordagem, o homem afirmou que estava retornando à Juazeiro do Norte e que não recebeu nenhum documento fiscal da mercadoria.

O homem foi preso por usurpação de bem ou matéria-prima da União. A pena para este tipo de crime é detenção de um a cinco anos e multa. O caso será investigado pela Polícia Civil de Picos.

