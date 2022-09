Homem acusado de estupro, feminicídio e homicídio no Piauí tem pena total de 49 anos

Um homem identificado apenas pelas iniciais L.P.N, foi condenado a 29 anos e três meses de prisão pelos crimes de feminicídio e homicídio ocorridos na zona rural do município de Caracol, no Piauí. O acusado já tinha uma sentença de 20 anos pela prática de estupro contra a própria neta. Somando as duas sentenças, o réu foi condenado a uma pena total de 49 anos e três meses de prisão.

(Foto: Reprodução/iStock)

Consta nos autos do processo que, em novembro de 2020, o criminoso assassinou a tiros a sua nora após ela ter o denunciado pelo estupro de sua neta. Na ocasião, o sentenciado também matou um idoso de 65 anos que estava na residência.

Segundo o processo, L.P.N. abusou sexualmente da neta por mais de ano, sob constante ameaça de homicídio, obrigando a vítima a tomar pílulas para não engravidar. Apesar de a defesa do réu ter solicitado um Recurso de Apelação, o Tribunal de Justiça do Piauí manteve a sentença.

Com informações do Tribunal de Justiça do PiauíAdriana Magalhães