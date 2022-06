VÍDEO: Motorista perde controle de caminhonete e colide com 3 carros e 17 motos em Picos

Um acidente envolvendo vários veículos foi registrado na manhã desta sexta-feira (17), na Rua Marcos Parente, Centro de Picos. Um motorista perdeu o controle de uma Hilux e acabou causando um acidente envolvendo outros três carros e cerca de 17 motocicletas que estavam estacionadas em frente a uma escola. Apesar da quantidade de veículos envolvidos, ninguém ficou ferido.



De acordo com informações da Polícia Militar de Picos, inicialmente o condutor da Hilux colidiu com um carro de passeio que estava sendo estacionado. Com o impacto, a caminhonete acabou indo para a contramão da pista, atingindo outros dois carros e, em seguida, colidindo com as motocicletas que estavam estacionadas.

(Foto: Reprodução/Redes sociais)

Até o momento, apenas danos materiais foram constatados. Ainda não se sabe a causa do acidente. Parte dos veículos já foram retirados do local e a via permanecerá interditada para perícia.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no