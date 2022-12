Acusado de matar irmão a facadas em Piripiri é condenado a 12 anos de prisão

A Justiça condenou o réu E.F.S.M. a 12 anos de prisão pelo crime de homicídio qualificado, por motivo fútil (art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal), pelo assassinato de F.E.S.M., irmão do acusado. O crime ocorreu no dia 27 de abril de 2017, mas E.F.S.M. só foi preso no dia 30 de junho de 2021.



(Foto: Reprodução/redes sociais)

De acordo com a denúncia do Ministério Público, os dois irmãos, ambos residentes em Piripiri, teriam discutido após a companheiro do réu, M.N.S.S., ter tocado as partes íntimas da vítima, causando constrangimento ao réu. Diante da situação, E.F.S.M. desferiu golpes de faca no pescoço da vítima, que chegou a ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e veio a óbito no hospital.



O suspeito fugiu do local. O caso foi investigado pelo 1º Distrito Policial de Piripiri e, após conclusão do inquérito, solicitou a prisão preventiva do acusado, que só foi preso quatro anos depois.



A sessão do Tribunal do Júri foi presidida pelo Juiz Antonio Oliveira, titular da 1ª Vara da Comarca de Piripiri, Norte do estado e a sentença pode ser conferida no link.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações do TJ-PI