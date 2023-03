Corpo é encontrado enterrado em cova rasa

Um corpo foi encontrado dentro de uma cova, na manhã de quinta-feira (09), por volta das 10h, no Anajás, no norte do Piauí, a 165 Km de Teresina.

Sargento Domingos, da Força Tática, informou que o corpo foi encontrado enterrado.

"Recebemos a informação de populares e viemos até o local para realizarmos buscas. Encontramos o corpo em uma cova rasa, além de um par de chinelo, uma jaqueta e um pedaço de fio", disse.

O militar informou ainda que o local é usado para ocultar produtos de roubo.

"É um local de difícil acesso e usado por criminosos para esconder roubos. Aqui já encontramos algumas motocicletas roubadas, entre outros produtos", enfatizou.

A suspeita é que o corpo seja de uma mulher, mas só será confirmado após o trabalho pericial.

A Polícia Civil foi acionada e fará a perícia. O IML deverá fazer a remoção do corpo para a capital Teresina.

Com informações: Reportér 10