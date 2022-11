Curso de Digital Influencer acontece no município de Piripiri

O curso de Digital Influencer do "Professor Junior Vieira: Cursos e Treinamentos" deu início dia 12 de Novembro no IFPI Campus Piripiri e contou com a presença das Influenciadoras Digitais Andreia Chaves (Piripiri), Fanny Sousa e Naara Pamponet (José de Freitas).

É a primeira vez que a instituição está levando cursos pra cidade. A instituição conta com mais de 20 cursos de capacitação profissional nas áreas da Educação, Negócio, Gestão e Saúde presenciais e onlines.

É a primeira instituição no Piauí a oferecer o curso de Influenciador Digital tendo sua segunda turma formada por novos aprendizes e Influenciadores atuantes.

Aline Sousa - Assessoria